Ein Hamburger mischt den Harz auf

Was kommt dabei heraus, wenn ein Hamburger eher unfreiwillig in den Harz ziehen und die feindliche Übernahme einer Gaststätte vereiteln muss? Auf jeden Fall ein Riesenspaß für die Zuschauer – wie etwa bei der Premiere des Stückes „Den Harz im Herzen“ im Saal der Dorfgemeinschaftsanlage „Alte Burg“ in Windhausen. Nach zwei Jahren Corona-Pause trat die Theatergruppe „Mixpickels“ zum ersten Mal wieder auf mit einem Stück aus der Feder von Ines Peinemann.

Die Besitzerin der Harzer Gaststätte „Zum alten Forsthaus“ muss ins Krankenhaus, woraufhin die Angestellte den eigentlich eher faulen Neffen Edgar aus Hamburg zur Hilfe holt. Durch einen Brief erfahren sie, dass der Bürgermeister vor hat, das Grundstück und die Gaststätte zu einem extrem niedrigen Preis zu kaufen. Zudem inszeniert dieser einige Intrigen, um der Gaststätte weiter zu schaden. Gemeinsam machen sich die Angestellte, Edgar, die Postbotin Christel und einige Dorfbewohner daran, dass sich alles sich doch noch zum Guten wendet.

Die Rollen waren perfekt verteilt und jeder der Schauspieler ging in seiner Rolle auf, das war deutlich zu merken. Als heimlichen Star des Abends könnte man wohl die Sekretärin des Bürgermeisters, Fräulein Beierlein, bezeichnen. Mit ihrem gewollt langgezogenen, schwäbischen Akzent hatte sie viele Lacher auf ihrer Seite, besonders wenn sie von dem „Berjermeister“ sprach. Als blondes Dummchen brillierte die Freundin von Edgar, die sich irgendwann eher zum Bürgermeister hingezogen fühlte.

Anfänglich brauchte das Stück ein wenig, bis es dann zunehmend an Fahrt aufnahm. Hier und da passierten auch kleinere Pannen: Zum einen brach bei einem Auftritt von drei Wanderern der Bühnen-Aufgang zusammen – und direkt im Anschluss löste sich erst die linke und dann die rechte Seite einer Thekenabdeckung. All das aber sorgte für viel wohlwollendes Gelächter im Saal. Geschickt reagierten die Akteure auf die Missgeschicke, nämlich indem sie diese gleich in ihren Auftritt einbauten. Einer der Wanderer etwa sagte: „Erika ist im Krankenhaus? Na, da wäre ich auch bald gelandet“. Oder beim Abgang durch den inzwischen wieder aufgebauten Bühnen-Aufgang: „Ach, ich soll vorgehen“.

Die Besucher zeigten sich einig darüber, dass es gerade diese Pannen waren, die das Ganze so sympathisch gemacht hätten. Viele kleine Gags in den Dialogen sorgten auch für Szenenapplaus.

Die nächsten Vorstellungen, für die es noch Karten gibt, sind am 12. November um 19.30 Uhr in Windhausen und am 4. Dezember um 15 Uhr im Kurgasthaus in Altenau. Tickets gibt es über Reservix.