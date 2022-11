Anlaufpunkt rund um das Thema Pflege

Manchmal kann es ganz schnell gehen, dass jemand pflegebedürftig wird – etwa durch Alter, Unfall oder Erkrankung. Für einen Durchblick für Betroffene und Hilfe im Dschungel der Pflege-Regelungen sorgt der Senioren- und Pflegestützpunkt im Landkreis Göttingen, unter anderem am Standort Osterode. Auf Einladung des Landfrauenvereins Osterode waren Ilona Ecke (Gerontologin) und Dörthe Lotze (Pflegeberaterin) des Stützpunktes in das Deutsche Haus in Badenhausen gekommen, um über ihre Arbeit zu informieren.

Der Stützpunkt sei vor allem zentrale Anlaufstelle zur Beratung pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen. Dort gebe es Informationen über Hilfsmöglichkeiten und Unterstützung bei der Antragstellung und Koordination von Leistungen.

Keine Hemmungen, Hilfe zu holen

Die beiden Referentinnen sagten gleich zu Beginn, dass man keine Hemmungen haben sollte, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl habe, dass der Alltag nicht mehr so richtig funktioniere. Ein solcher Antrag werde bei der Pflegekasse gestellt, die einen Gutachter beauftragt, der dann feststellt, inwieweit die Person eingeschränkt ist. Hier komme es vor allem darauf an, ob man bei der Körperpflege Unterstützung brauche.

Sollte man in Pflegestufe 1 eingestuft werden, könne man Entlastungsleistungen in Anspruch nehmen. Je höher der Pflegegrad, umso höher falle auch das Pflegegeld aus. Hier gab Lotze zu bedenken, dass als pflegender Angehöriger nicht jemand angegeben werden könne, der selber eine Pflegestufe habe. „Das Pflegegeld wird auch nicht bei Sozialleistungen angerechnet, es ist anrechnungsfrei“, sagte Ecke.

Für Menschen mit kleinem Einkommen oder Rente, die keine Sozialleistungen erhalten, sei der Stützpunkt ebenfalls die richtige Anlaufstelle. „Wenn man sich vorstellen kann, dass das Geld für bestimmte Eigenleistungen nicht ausreicht, kann man uns fragen“, so Ecke. „Eine Anfrage bei uns ist noch kein Antrag auf Sozialleistungen. Für jeden Fall gibt es eine Lösung.“

Ilona Ecke und Dörthe Lotze (von links) vom Senioren- und Pflegestützpunkt im Landkreis Göttingen berichteten bei den Landfrauen über ihre Arbeit. Foto: Herma Niemann / HK

Wichtig sei außerdem, dass Umbauten, wie eine ebenerdige Dusche oder etwa eine Rampe vor dem Haus, beantragt werden müssen, bevor mit dem entsprechenden Bau begonnen wird.

Ferner informierten die Damen darüber, dass es auch die Möglichkeit gebe, eine Tagespflege für zwischen zwei und fünf Tagen in Anspruch zu nehmen.

Thema: Vorsorgevollmacht

Die beiden Referentinnen kamen auch auf die Vorsorgevollmacht zu sprechen. Mit einer Vorsorgevollmacht kann man einer vertrauten Person eine Generalvollmacht ausstellen, so dass diese für einen selbst etwa Verträge abschließen, Kündigungen aussprechen oder über gesundheitliche Belange entscheiden darf. Hier gebe es allerdings zu beachten, dass die Banken gerne eigene Vollmachten ausstellen lassen. Eine Vorsorgevollmacht sollte jeder ab dem 18. Lebensjahr ausfüllen.

Eine Patientenverfügung sei ebenso wichtig. Eine Patientenverfügung ist schriftliche Verfügung über gegebenenfalls zu ergreifende beziehungsweise zu unterlassende medizinische Maßnahmen, die eine erwachsene Person für den Fall niederlegt, dass sie durch Krankheit oder Unfall in eine Lage gerät, in der es ihr nicht mehr möglich ist, entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Von der Vorsorgevollmacht wie auch der Patientenverfügung sollte man möglichst eine Kopie machen und den Angehörigen mitteilen, wo diese zu finden sind.

Die Vorsitzende der Landfrauen, Luise Sindram, zeigte sich erfreut darüber, dass so viele Interessierte an dem Abend teilnahmen. „Es ist schön, dass wir wieder zusammen an Veranstaltungen teilnehmen können“, so Sindram. Sie informierte abschließend über die Teilnahme der Landfrauen am 26. November am Weihnachtsmarkt Förste sowie über die Weihnachtsfeier der Landfrauen am 7. Dezember.

Informationen zum Senioren- und Pflegestützpunkt gibt es unter Telefon 05522/960-4200 oder per E-Mail an Senioren-undpflegestuetzpunkt@landkreisgoettingen.de.