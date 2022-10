Olympia 1972: So erlebten Helfer aus dem Harz das Ereignis

Die aufgeschlossenen Menschen, das Kulturangebot und das ganz besondere Olympiaflair: diese Dinge sind Karin Bock (damals Sydekum), Harald Probst, Heiko de Vries, Uwe Weiß und Richard Ulbrich auch heute noch sehr gut in Erinnerung.

Die Fünf, Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Gittelde und des DRK, waren vor 50 Jahren als Sanitätsbetreuung der Gruppen von „Jugend trainiert für Olympia“ bei den Olympischen Spielen in München dabei. Von der DLRG Ortsgruppe Walkenried waren ebenfalls Irene Hosang und Bernd Koch zur Sanitätsbetreuung vor Ort. Insgesamt waren 18 Sanitätsgruppen aus ganz Deutschland, aber auch zahlreiche Ausländische in München.

Kleine Ortsgruppe zu Besuch in großer Stadt

Auf Initiative von Maria und Folkhardt Gladow (Gründer der DLRG Gruppe Gittelde im Jahr 1959) war es den Teilnehmern möglich, vier Wochen lang – vom 18. August bis 14. September 1972 – zu den Olympischen Spielen und zuvor für zwei Wochen für einen Vorbereitungslehrgang in Heisterberg in Hessen von ihren Arbeitgebern freigestellt zu werden. Da alle damals Rettungsschwimmer waren, hatten sie auch einen Sanitätslehrgang in der Tasche.

Durch Gladows Hilfe bei der Ausschreibung sei es auch überhaupt erst möglich geworden, diese begehrten Plätze zu bekommen. „Wir waren stolz, dass wir dabei sein durften“, sagt Uwe Weiß, denn immerhin sei man damals ja eine kleine Ortsgruppe und das erste Mal in einer großen Stadt gewesen. Wie die Fünf, die damals im Alter zwischen 17 und 28 Jahren waren, in einem Gespräch mit unserer Zeitung berichten, waren sie in einer Schule in Sendling untergebracht, wo sie das Arztzimmer bezogen. Dort in der Schule waren ebenfalls die Gruppen von „Jugend trainiert für Olympia“ untergebracht.

Ein altes Bild der Truppe rund um die fünf Gittelder während ihres Einsatzes in München im Jahr 1972. Foto: Privat

Sportverletzungen und Wunden

50 Jahre sind eine lange Zeit, stellten die damaligen Teilnehmer im Gespräch fest. Aber beim Blättern durch die alten Fotoalben kamen die Erinnerungen schnell wieder. Jeder hatte Zwölf-Stunden-Dienste zu leisten. Und meistens seien es auch nicht ganz so schlimme Sportverletzungen und Wunden gewesen.

Nur einmal habe man bei einer größeren Kopfwunde einen Rettungswagen rufen müssen, berichtet Karin Bock. Trotz der vielen Dienststunden hatten die Harzer aber auch Zeit zur freien Verfügung.

Viele Freikarten

Alle fünf hätten damals vom Gittelder Rat ein – für damalige Verhältnisse – großzügiges Taschengeld für die Reise bekommen haben, erzählt Uwe Weiß. Vor Ort in München erhielten die Harzer nicht nur eine Freikarte für die U-Bahn während des gesamten Zeitraums ihres Aufenthaltes, sondern auch zahlreiche Eintrittskarten, so dass sie etwa an den Trainings und den Wettkämpfen teilhaben konnte.

Die 4x100-m-Frauenstaffel der Bundesrepublik sprintet der Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen 1972 im Münchner Olympiastadion entgegen. Foto: Karl Schnörrer / dpa

Die vielen kulturellen Veranstaltungen, wie Theaterstücke, das Musical „Hair“ (das in München damals uraufgeführt wurde), die Konzerte und die gemeinsamen Feiern mit der Jugend aus der ganzen Welt: all diese Erinnerungen haben die Fünf bis zum heutigen Tage nicht vergessen.

Als etwas ganz Besonderes beschrieben die Gittelder die Spielstraße mit Strand, die damals extra im Zuge der Olympischen Spiele aufgeschüttet wurde. Dort habe es zahlreiche Stände und vor allem viel Live-Musik gegeben.

Auf Autogrammjagd

Hier und da sei man natürlich im Olympischen Dorf auch auf Autogramm-Jagd gewesen, geben sie zu. Karin Bock konnte unter anderem ein Autogramm von dem Fußballspieler und -trainer Jupp Derwall ergattern – und Heiko de Vries eines von der russischen Gewichtheber-Ikone Wassili Iwanowitsch Alexejew.

Einige der alten Eintrittskarten. Foto: Herma Niemann / HK

„Damals waren die Sportler noch nicht so abgeschirmt wie heute“, erinnert sich Richard Ulbrich. Gesehen hätten sie aus der Ferne auch eine Hostess aus Schweden. Diese wurde dann die spätere Königin Silvia von Schweden.

Das Attentat vom 5. September

Dennoch ist ihnen auch das Attentat vom 5. September in Erinnerung. Das Attentat war ein Anschlag der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“ auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen.

Der Terrorakt begann am frühen Morgen mit dem Überfall auf das israelische Wohnquartier im Olympischen Dorf, bei dem zwei Sportler ermordet und neun weitere als Geiseln genommen wurden. Nach ergebnislosen Verhandlungen endete der Anschlag in der Nacht zum 6. September mit einem misslungenen Befreiungsversuch auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck. Dabei wurden alle neun israelischen Geiseln, ein Polizist sowie fünf der acht Geiselnehmer getötet.

Ankie Spitzer, die Witwe des ermordeten Fechttrainers Andre Spitzer, steht in dem verwüsteten Raum des Olympischen Dorfes, in dem die Terroristen vier Tage zuvor neun israelische Sportler festhielten. Foto: dpa

„Das hat uns alle sehr getroffen“, sagt Harald Probst. „Die Spiele waren ein freudiges Ereignis, es herrschte ein gutes Miteinander. Hinterher war nichts mehr, wie es vorher war.“

Großer Bahnhof bei der Rückkehr

Bei ihrer Rückkehr aus München sei ihnen am Nordbahnhof in Gittelde dann sprichwörtlich „ein großer Bahnhof“ bereitet worden, erinnern sich die einstigen Olympia-Besucher aus dem Oberharz: Einwohner, Mitglieder des Gittelder Rates und der damalige Bürgermeister hätten sie herzlich willkommen geheißen.