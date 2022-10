Harz: Iberger Albertturm bei Bad Grund sucht neuen Pächter

Der Iberger Albertturm oberhalb von Bad Grund braucht wieder einen neuen Pächter. Das berichtete der erste Vorsitzende des Harzklub Zweigvereins Bad Grund (HZV), Bodo Probst, auf der jüngsten Jahreshauptversammlung, die im Schützenhaus stattfand.

Man habe sich zum 30. September von dem Gastwirt getrennt. Der Betreiber hat in diesem Jahr keine Pacht mehr bezahlt. Auch die notwendige Dichtigkeitsprüfung und das Abfahren der Abwasser habe der Pächter versäumt, in Auftrag zu geben. Dies habe nun der HZV übernommen, der dann wohl auch die Kosten dafür übernehmen werde. Man wolle dennoch im Guten auseinander gehen, so Probst. Ein Problem sei allerdings, dass die Gaststätte umfangreich renoviert werden müsse, was in die Tausende gehen könnte.

Die Gaststätte ist schon seit einigen Wochen geschlossen. Foto: Peter Schwinger / HK

Selbstbedienung soll bleiben

Die Gaststätte ist schon seit einigen Wochen geschlossen. Allerdings möchte der HZV bis zur Wiedereröffnung den vom Pächter eingeführten Selbstbedienungs-Service weiterführen. „Wir hoffen, dass wir im Frühjahr wieder einen Pächter haben und wiedereröffnen können“, so Probst. „Das wird allerdings eine Mammutaufgabe“.

Da der HZV die Aufgabe finanziell nicht alleine stemmen könne, ist ein Spendenkonto eingerichtet worden. Eine Nachfrage bei der Gemeinde nach finanzieller Unterstützung sei erfolglos gewesen. Probst wünschte sich einen „Unterstützungs-Topf“, den es bei der Gemeinde geben sollte und hinterfragte auch die Verwendung des Kurbeitrages. Hierzu sagte später Karl-Hermann Rotte, dass das Geld an die Gemeinde Bad Grund gehe für die Unterstützung des Tourismus. Die Sander-Gruppe erhalte davon eine bestimmte Quote. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Albertturm vielleicht irgendwann nicht mehr geben wird“, so Probst. Dem pflichtete auch der zweite Vorsitzende, Klaus Heberle, bei, der es als katastrophal bezeichnete, sollte man es nicht schaffen.

Bodo Probst bei seinem Bericht auf der Jahreshauptversammlung des Harzklub Zweigvereins Bad Grund. Foto: Herma Niemann / HK

Weitere Themen: Mitgliedsbeitrag steigt

Wegewart Rolf Beneckendorf berichtete noch über umfangreiche Mäh- und Reparaturarbeiten, unter anderem auch am Dach des Albertturms. In der Versammlung wurde auch darüber abgestimmt, den Mitgliedsbeitrag für den HZV ab dem kommenden Jahr zu erhöhen. Vollmitglieder zahlen dann 20 Euro im Jahr, Familien 30 Euro.

Der Ortsbürgermeister, Holger Diener, dankte für den Einsatz und das Engagement des Harzklubs. Was mit dem Albertturm passiere, beschäftige die Bad Grunder sehr. Diener sagte die Unterstützung vom Ortsrat zu und wolle sich über geeignete Fördertöpfe informieren. Da sich der KTV in der Auflösung befände und laut Satzung die finanziellen Mittel an die Gemeinde gehen sollen zur Verwendung für touristische Zwecke, wolle Diener sich erkundigen, ob ein Teil davon nicht an den HZV gehen könne.

Wer zu der Renovierung des Iberger Albertturms beitragen möchte, kann eine Spende auf das Spendenkonto der Sparkasse Osterode, IBAN DE 84 2635 1015 0009 0196 05 überweisen.