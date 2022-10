Badenhausen. Unbekannte Täter randalieren auf Schulhof: Die Polizei Bad Grund sucht Zeugen zu Vandalismus in Badenhausen.

Blaulicht Randale in Badenhausen: Schule verbarrikadiert, Tonne auf Dach

Auf dem Gelände der Oberschule in Badenhausen haben bislang unbekannte Täter randaliert. Dabei richteten sie Sachschaden an. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 30. September, 19 Uhr, und Dienstag, 4. Oktober, 6.30 Uhr. Die Täter beschädigten einen Holzzaun sowie einen Holztisch und eine Holzbank.

Mit den dadurch gewonnenen Brettern verbarrikadierten sie anschließend die Eingangstüren der Schule. Neben den Beschädigungen beförderten sie ein Verkehrszeichen, einen Fahrradständer und eine Mülltonne auf das Dach der Schule.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter Telefon 05327/829820 entgegen.