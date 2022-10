Schülerferienbetreuung in den Herbstferien in Bad Grund

Die Gemeinde Bad Grund plant für die kommenden Herbstferien, in der Zeit vom 17. bis 21. Oktober, eine Herbstferienbetreuung für Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter.

Dafür erhielten die Mädchen und Jungen der Grundschule Bad Grund bereits einen sehr informativen Flyer. Das Angebot der Gemeinde richtet sich vorrangig an Alleinerziehende und berufstätige Eltern. Die Betreuung erfolgt von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr und Freitag von 7.30 bis 13 Uhr, also angelehnt an das zeitliche Angebot der Ganztagsschule. Treffpunkt für die Kinder wird überwiegend das Jugendcafé in Badenhausen sein. Aber auch die benachbarte Turnhalle, der Sportplatz oder auch Wiesen und Wälder werden in den Tagesablauf mit einbezogen. In jedem Fall erwartet den Nachwuchs in dieser Zeit eine medienarme Freizeitgestaltung, bei der Fantasie und Kreativität der Kinder gefördert werden sollen. Sportlehrer Werner Bohnen und der FC Westharz werden sich für viel Bewegung und sportliche Aktivität einsetzen.

Außerdem dürfen sich die Kinder täglich auf ein gemeinsames Frühstück und Mittagessen freuen.

Info zu Anmeldung und Kosten im Jugendcafé Badenhausen, Telefon 05522/ 869427 oder per Mail an singh@gemeinde-bad-grund.de. Anmeldungen zum Ausdrucken unter www.gemeinde-bad-grund.de.