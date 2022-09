Eisdorf. Taufen in der freien Natur: Elf Kinder und Jugendliche durften das kürzlich am Goldbach in Eisdorf erleben.

In freier Natur

In freier Natur Außergewöhnliches Tauffest am Goldbach

Ein hügeliges Weideland verwandelt sich in ein sehr gut besetztes Gotteshaus ohne Mauern und Dach und ein kleiner Teil eines Baches wird zu einem Becken, aus dem Taufwasser geschöpft wird - so geschehen kürzlich am Goldbach bei Eisdorf. Zu diesem längst nicht mehr alltäglichen Tauffest hatten die Kirchengemeinden Nienstedt-Förste und Eisdorf-Willensen sowie Superintendentin Ulrike Schimmelpfeng und Pastor Uwe Rumberg geladen.

Organist Marius Kohlrausch hatte eigens für diese außergewöhnliche liturgische Feier sein Keyboard mitgebracht.

Doch bevor die elf Kinder und Jugendlichen getauft wurden, schlüpfte Rumberg sockenfrei in Sandalen. Denn er betrat den Goldbach, um aus ihm das Taufwasser zu schöpfen und dann in Becher zu füllen. Diese wurden, von den Täuflingen getragen und in das Taufbecken geleert.

250. Geburtstag der Kirche steht bevor

Zusammen mit ihren Familien und Taufpaten traten die Mädchen und Jungen an das Taufbecken heran und ließen sich auf die Namen Moritz, Thore, Henri, Marvin, Svea, Nayla-Malea, Maiva, Miro, Mats, Jesse und Juna taufen. Damit wurden sie feierlich in die christliche Gemeinde aufgenommen.

Als das geschehen war durften sie sich über eine Taufkerze freuen. Nach diesem Gottesdienst bei strahlendem Sonnenschein begaben sich die Konfis per Planwagen und die Täuflinge mit Eltern und Gästen zu Fuß zurück nach Eisdorf, um rund um die Eisdorfer Kirche St. Georg dieses christliche Ereignis zu feiern. Schon bald darf wieder gefeiert werden, denn der 250. Geburtstag der Kirche wird am Sonntag, 25. September, festlich begangen.