Kurzweiliges Theater in Eisdorf: „Nautila 1“ legt endlich ab

Das von der Theater-Gruppe St. Georg konstruierte und gebaute Kreuzfahrtschiff legte zwar nicht vom Eisdorfer, sondern vom Hamburger Hafen ab, weil der Goldbach einfach nicht genügend Wasser für eine sichere Fahrt führt, wie die Elbe. Doch das störte weder die Crew noch die Passagiere und schon gar nicht das Publikum, welches im Saal des Eisdorfer Kirchenhauses Platz genommen hatte.

Und am Ende war niemand dabei, der freiwillig von Deck gehen wollte. Denn Ilona Reinhardt, Thomas und Regina Rath, Petra Borchers, Daniela und Vanessa Diener, Regina und Uli Selzer, Bärbel Leimeister, Heike, Mareen und Nils Ueberschär, Franziska Koch, Gianna Lange, Chiara Teuber, Andreas Stein und Rüdiger Chrzanowski sind so überzeugend in 69 unterschiedliche Rollen geschlüpft, dass man ihnen Bata Ilic, Adriano Celentano, Rex Guildo, Mary Roos, Helene Fischer, Pipi Langstrumpf, die ihr Pferd „Kleiner Onkel“ mitgebracht hatte, die Schlümpfe und insbesondere „Abba“ sowie weitere Stars vieler Nationen ohne Wenn und Aber abnahm.

Zehnte Theatersaison

Dafür, dass auch die zehnte Theatersaison ins rechte Licht gerückt wurde, sorgten Dennis und Chris Leimeister, Michael Armbrecht und Ulrich Slowik. Ilona Reinhardt führte Regie und Thomas Rath war für das Drehbuch verantwortlich. Jeder Darsteller und jede Darstellerin hatten sich dagegen um ihre Kostüme selbst gekümmert. Gestik und Mimik eines Jeden war immer wieder das i-Tüpfelchen. Um die Bewirtung der Gäste kümmerte sich Dietmar Eisler mit seinem Team.

Dass auf einem Kreuzfahrtschiff auch Stars von heute oder gestern anzutreffen sind, dürfte allgemein bekannt sein. Das war aber nicht der eigentliche Anlass, die Abläufe auf so einem Schiffs-Liner darzustellen, sondern nur „Beiwerk“. Im Mittelpunkt des Stücks stand vielmehr der Umstand, dass der lange vermisste Kapitän Nemo plötzlich in Hamburg auftauchte und sofort eine Schiffsreederei samt Flaggschiff kaufte.

Darum geht es

Da er sich zur Ruhe setzen wollte, heuerte er neben der Crew auch drei Kapitäns-Anwärter/innen an, die sich bei der Jungfernfahrt um das Kommando der „Nautila 1“ bemühten. Dabei sollten sie nicht in erster Linie zeigen, ob sie richtig navigieren können, sondern sie mussten in den Ländern, wo vor Anker gegangen wurde, ganz besondere Souvenirs sammeln. Zuerst ging es dazu nach Amsterdam, dann nach Cancun in Mexiko und schließlich nach Hawaii.

Nach der Pause wurde der Kurs gewechselt und es ging zurück Richtung heimatlichem Hafen. Bevor aber Hamburg erreicht war, ging das Schiff noch in Stockholm, Rom und Dublin vor Anker.

Das gesprochene Wort wechselte stets mit Playbacksongs, die von dem einen oder anderen Zuschauer auch gerne mitgesummt oder leise mitgesungen wurden.

Oldies zum Mitsummen

Denn Oldies wie „Tulpen aus Amsterdam“, „Fiesta Mexicana“, „Sand in den Schuhen von Hawaii“, „Azzuro“, „Kölsche Jung“ waren ebenso zu vernehmen, wie neue Hits wie etwa der „Wellerman“, „Herren der Winde“ oder „The Greatest Showman“. Jedes Lied wurde so einfühlsam dargeboten, dass der von Begeisterung getragene Beifall für einen ganz ordentlichen „Wellengang“ sorgte.

Nicht weniger Applaus bekamen die Szenen, die sich mit Sprache und Gesang um das Ergattern der besonderen Trophäen drehten. Was da alles herbeigeschafft wurde, ließ so Manchen staunen.

Die gesamte St.-Georg-Theater-Bühnencrew beim Abschied von ihren Gästen. Foto: Petra Bordfeld / HK

Besonders wurde aber die Luft angehalten, als es galt, eine Kölner und eine Düsseldorfer Reisegruppe an Bord zu bekommen, ohne dass die sich an die Gurgel gingen. Ob hier am Ende eine patentreife Streitschlichtung zustande kam, soll aber an dieser Stelle noch nicht verraten werden.

Die „Nautila 1“ wird noch sechsmal in See stechen. Die Törns am 2. und 8. Oktober sind bereits ausgebucht. Aber am kommenden Samstag, 17. September, um 19 Uhr, am Sonntag, 18. September, um 18 Uhr, sowie für die Samstage, 24. September und 1. Oktober, ebenfalls um 19 Uhr gibt es für Kurzentschlossene noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen oder bei Regina Selzer, Telefon 0151/54602996.