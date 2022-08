Unfall bei Bad Grund mit hohem Sachschaden

Bad Grund. Zwei Fahrzeuge kollidieren in der Unteren Harzstraße in Bad Grund an der Auffahrt zur B243

Bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen in Bad Grund gab es Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Wie die Polizei Osterode am Mittwoch berichtet, ereignete sich der Unfall Dienstag gegen 5.50 Uhr an der Auffahrt zur B243.

Ein 25-Jähriger befuhr die Untere Harzstraße und wollte auf die B243 auffahren. Dabei übersah er einen 60-jährigen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug auf der rechten Spur unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge sowie die Mittelleitplanke beschädigt.