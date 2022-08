„Ein ganz besonderer Tag“: Einschulungen in Bad Grund

Bad Grund. In der Gemeinde Bad Grund werden 75 ABC-Schützen in vier Klassen eingeschult.

„Heute ist ein ganz besonderer Tag und den wollen ganz viele mit euch feiern“, sagte die Schulleiterin der Grundschule Bad Grund, Iris Keller. Für 75 Kinder hat am Samstag nämlich ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Jetzt gehören sie zu den Großen, denn 18 Kinder wurden in Eisdorf und 57 Kinder wurden in Gittelde in die Grundschule eingeschult. Insgesamt gibt es vier erste Klassen.

Die Einschulungsfeiern begannen jeweils mit einem Gottesdienst. In Gittelde ging es anschließend in die Turnhalle, wo für jede der drei Klassen eine eigene Feier stattfand, in Eisdorf wurde im Kultur- und Sportzentrum gefeiert. In Gittelde gab es zunächst eine kleine Vorstellungsrunde der neuen Lehrerinnen. Mit einem kleinen und raffinierten Theaterstück vermittelten Schüler der vierten Klassen den neuen Mitschülern einen Eindruck vom kommenden Schulleben. Unterhaltsam präsentierten sie dabei das Alphabet und die Möglichkeiten vieler schöner und lustiger Worte.

Erste kleine Unterrichtsstunde

Wie Keller zusammen mit der Lehrerin Christin Ritter mit einem Plakat zeigte, heißt zur Schule zu gehen, dass man schon groß ist. In der ersten Klasse lerne man aber nicht nur Lesen und Rechnen, man bekomme auch Hausaufgaben auf. „Da kann es schon mal sein, dass ihr um Hilfe ruft oder ungeduldig werdet.“ Aber vielleicht würden sich einige Kinder auch zu Bücherfreunden entwickeln. „Wir haben eine tolle Bücherei in der Schule.“ Außerdem werden die Kinder auch viele neue Gesichter und Sitznachbarn kennenlernen. Gemeinsam mit der Lehrerin Anna Haberer wurden dann die begehrten und hoffentlich gut gefüllten Schultüten überreicht, die teilweise sehr kreativ gestaltet waren. Danach hatten die frischgebackenen Grundschüler ihre erste kleine Unterrichtsstunde.