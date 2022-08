Erschlagen und in die Söse geworfen – True Crime im Harz

Die Gastwirtschaft „Zum Auerhahn“ an der Thüringer Straße in Badenhausen, als Fritz Schroppe der Eigentümer war – Heute ist der Ort Teil der Gemeinde Bad Grund (Harz) bei Osterode. Vor knapp 100 Jahren ereignete sich hier ein „scheußliches Bild der Sittenlosigkeit und Verrohung“, so ein alter Zeitungsbericht.

Zwei Rotdornbäume standen idyllisch vor dem Eingang der Gaststube, rechts war der Stall, wo auch die Pferde angebunden wurden, darüber gab es für Feiern einen kleinen Saal. Das war die Gastwirtschaft „Zum Auerhahn“ in Badenhausen an der Thüringer Straße, direkt vor dem Friedhof an der sogenannten „Rumpelbrücke“ über dem Uferbach.

Im Jahr 1923 soll es dort zu einem Mordkomplott gekommen sein. Fakt ist, der Inhaber der Gaststätte, Fritz Schroppe, wurde erschlagen und bei Dorste aus dem Wasser der Söse gefischt. Des Mordes wurde der Arbeiter Otto Wölfer und der Anstiftung zum Mord die Witwe des Erschlagenen Minna Schroppe beschuldigt. Über die Schwurgerichtstagung berichtete damals im Juli 1924 die Zeitung „Neuste Nachrichten Braunschweig“. Was war passiert?

Spielte Eifersucht eine Rolle?

Wie die Zeitung von der Verhandlung berichtete, sollen die Eheleute Schroppe Geld gespart und 1921 die Gastwirtschaft in Badenhausen gekauft haben. Allerdings soll es um ihre Ehe eher schlecht gestanden haben. Denn angeblich hatte der Ehemann ein intimes Verhältnis mit einer anderen Frau. Aber auch seine Frau wiederum soll Verhältnisse mit anderen Männern unterhalten haben.

Dass das keine gute Konstellation ist, war auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts klar. Mit Bezug auf ihren Mann soll Minna Schroppe sich wohl deshalb auch wiederholt geäußert haben: „Wenn das Aas doch erst verreckt wäre. Wenn doch mal einer käme und schlüge ihn tot“. Anscheinend ist dann ja auch so jemand gekommen. Und das war der Arbeiter Otto Wölfer.

Dieser soll in Klostermansfeld in Sachsen-Anhalt geboren worden sein. Bis 1920 arbeitete er an verschiedenen Orten in der Landwirtschaft. Und so war er irgendwann bis in die Harzregion gekommen. Da ihm der Verdienst als landwirtschaftlicher Arbeiter wohl zu gering war, soll er in Teichhütte in einem Sägewerk Arbeit angenommen haben. Er wohnte während dieser Zeit in der Gastwirtschaft in Badenhausen, die auch Zimmer vermietete.

Konkrete Vorschläge

Wie Wölfer damals selbst in der Verhandlung aussagte, soll Minna Schroppe mehrfach an ihn herangetreten sein, mit der Aufforderung, ihren Ehemann zu beseitigen. Sie solle gesagt haben, dass sie schon dafür sorgen würde, dass der Verdacht nicht auf ihn, sondern auf die Verwandten ihres Ehemannes fallen würde. Außerdem sagte Wölfer aus, er habe dies immer abgewiesen mit den Worten: „Die Sache hat keinen Zweck“ oder: „Die Geschichte ist zu kitzlich“.

Die Sache zur Anzeige zu bringen, sei ihm jedoch auch nicht eingefallen. Zudem beschuldigte er Minna Schroppe, ihm auch allerlei konkrete Vorschläge zur Beseitigung des Ehemannes gemacht zu haben. So sollte Wölfer mit ihm entweder ins Feld gehen und ihm dort mit einem vierkantigen Stück Holz den Schädel einschlagen oder er sollte ihren Ehemann in den Wald locken, ihn dort erschlagen und unter einer dicken Eiche verscharren. Diese Pläne sollen aber immer daran gescheitert sein, das Fritz Schroppe es regelmäßig ablehnte, mit seiner Frau und Wölfer ins Feld oder in den Wald zu gehen.

Neues Vertrauen gewonnen

Vielleicht ahnte er ja auch etwas. Wie es in dem Zeitungsbericht über die Verhandlung außerdem steht, soll die Ehefrau kurz vor der Mordtat „andere Saiten“ aufgezogen haben. Denn, wahrscheinlich um Zuneigung und Vertrauen vorzuspielen, gestattete sie ihrem Ehemann wieder, mit ihr gemeinsam in einem Zimmer zu schlafen.

Ziel erreicht. Denn Fritz Schroppe hatte sich dann wohl bereit erklärt, am Abend des 10. Oktober 1923 zusammen mit Wölfer loszugehen um vom Acker Rüben zu „holen“, womit wohl eher „stehlen“ gemeint war. Vorher soll die Ehefrau mit Wölfer verabredet haben, dass er eine Axt mitnehmen, den Ehemann erschlagen und in die Söse werfen sollte, was er dann auch tat.

Verhängnisvoller Fehler?

Nach der Tat beleuchtete er den Toten wohl mit seiner Taschenlaterne. Das Aufleuchten soll vom Dorf aus gesehen worden sein. Anschließend ging Wölfer mit der Axt zurück zur Gastwirtschaft, wo die frisch gebackene Witwe die Axt von dem anhaftenden Blut reinigte. Gewissensbisse oder Reue über die Tat habe man in der Verhandlung bei Wölfer nicht vernehmen können. Ebenso wenig wie er auch keine Scheu hatte, zur Bereicherung der Gasthaus-Küche den Bauern in Badenhausen Hühner, Eier und Ferkel zu stehlen.

Vielleicht wurde es ihm zum Verhängnis, dass er von der Witwe mehrere Tage nach der Tat nach Dorste geschickt wurde, wo die Leiche des Ermordeten aus der Söse gefischt wurde. Dem Gemeindevorsteher soll er erzählt haben, dass der Tote eventuell der Gastwirt aus Badenhausen sei. Am folgenden Tag wurden er und die Witwe verhaftet.

Das alte Türschild „Gastzimmer“ wurde bei späteren Renovierungsarbeiten in der Verkleidung einer Tür gefunden. Foto: Herma Niemann / HK

Den Vorsitz der Schwurgerichtstagung führte damals Landgerichtsdirektor Damköhler. Die Anklage vertrat der Gerichtsassessor Rasche. Der Angeklagte wurde von Rechtsanwalt Kurt Peters, die Angeklagte von Rechtsanwalt Schrader verteidigt. Als Sachverständiger war der Kreisarzt Medizinalrat Dr. Ritter aus Northeim bei der Verhandlung. Außerdem waren insgesamt 29 Zeugen geladen.

Wie in dem Zeitungsbericht darüber auch zu lesen ist, habe die Verhandlung ein „scheußliches Bild der Sittenlosigkeit und Verrohung“ entrollt. Die Angeklagte sagte, dass alles, was Wölfer angegeben habe, Lügen seien. Sie habe mit der Mordtat nichts zu tun gehabt. Der Angeklagte wiederum hielt demgegenüber seine Behauptungen aufrecht.

Nur geträumt?

Warum er die Tat schlussendlich ausgeführt habe, könne er selbst nicht begreifen. Der Angeklagten wurde vom Vorsitzenden vorgehalten, dass sie an einem Sonntag, als der Geistliche im Gottesdienst über das Thema „Die Sonne bringt es an den Tag“ gepredigt habe, einen Ohnmachtsanfall erlitten und später erklärt habe, sie wolle nun ein Geständnis ablegen. Die Angeklagte bestritt in der Verhandlung auch dies und behauptete, das habe sie nur geträumt.

Nach dem Gutachten des Sachverständigen Medizinalrats Dr. Ritter wurden dem Getöteten zwei Schläge mit der stumpfen Seite der Axt zugefügt, von denen der erste wohl einen so starken Schädelbruch zur Folge hatte, dass er schnell verstarb.

Ein recht lockeres Mundwerk

Viele Zeugen wurden vernommen. Unter anderem auch der Gemeindevorsteher aus Badenhausen, der der Angeklagten bis zu ihrer Verheiratung einen guten Ruf ausstellte. Man habe nur daran Anstoß nehmen können, dass sie ein recht lockeres Mundwerk hatte. Unfrieden zwischen den Eheleuten sei erst entstanden, als sie die Gastwirtschaft übernommen hatten. Der Gastwirt habe dem Zeugen das Leid seiner Ehe geklagt und geäußert, wenn er einmal verschwinde, dann sei er ermordet worden.

Ehebrecherisches Verhältnis

Eine weitere Zeugin sagte aus, dass sie gesehen habe, wie der Angeklagte mit dem Gastwirt am Abend des 10. Oktober zusammen fortgegangen sei. Ein weiterer Zeuge aus Badenhausen gab zu, dass er mit der Angeklagten ein ehebrecherisches Verhältnis unterhalten habe. Der Unfrieden in der Ehe sei aber hauptsächlich dadurch entstanden, dass der Ehemann sich um die Wirtschaft nicht viel gekümmert und die Arbeiten meist seiner Frau überlassen habe.

Beamtinnen des Untersuchungsgefängnisses, in dem die Angeklagte saß, berichteten in der Verhandlung über einen Vorfall, der sich während eines Spazierganges auf dem Gefängnishofe abgespielt haben soll. An einem Zellenfenster sei der Angeklagte zu sehen gewesen, der der Witwe zurief: „Kopf hoch“. Die Angeklagte wiederum habe ihn durch Gebärden klar gemacht, dass er sich doch erhängen solle. „Wenn der Mörder tot ist, dann ist alles erledigt“, soll die Angeklagte dabei gesagt haben.

Mensch ohne Skrupel

Der Vertreter der Anklage machte deutlich, dass der Angeklagte mit seinem Geständnis die Wahrheit gesagt habe. Wölfer habe für die Angeklagte die Hausarbeiten besorgen und für sie stehlen müssen, und schlussendlich habe sie es verstanden, ihn derart zu manipulieren, dass er sich auch dazu bewegen ließ, ihren Ehemann zu ermorden.

Der Angeklagte sei ein Mensch ohne Skrupel und ohne Gewissensbisse, so die Anklage. Er habe sich von der Angeklagten die Mordwaffe in die Hand drücken lassen und habe nur den lapidaren Einwand vorgebracht, dass er mit dem Gastwirt nicht losgehen könne, weil es gerade regne. „Und wenn es auch regnet. Das ist gerade gut, dann sieht es keiner. Das Aas muss weg. Gib ihm ordentlich eins, denn er hat ein zähes Leben: er frisst drei, vier Teller. Nachher wirf das Biest in die Söse“, soll die Angeklagte zu ihm gesagt haben. Gegen beide Angeklagte beantragte der Vertreter der Staatsanwaltschaft die Todesstrafe.

Der Verteidiger des Angeklagten führte aus, dass er Zweifel daran habe, ob dieser wirklich die Tat mit Überlegung ausgeführt hätte. Durch einen Zeugen sei bekundet worden, dass sich Wölfer vor der Tat in großer Erregung befunden habe. Er sei auch nicht gewalttätig. Die Tat sei lediglich zurückzuführen auf die Einwirkungen der Angeklagten. Laut Verteidigung sei es wohl denkbar, dass er durch die fortwährenden Einwirkungen nicht klar denken konnte. Wenn die Tat aber ohne Überlegung begangen wurde, dann liege nur Totschlag vor und der Angeklagte könne nicht zum Tode verurteilt werden.

Freispruch für die Angeklagte?

Der Rechtsanwalt der Angeklagten allerdings war überzeugt, dass Wölfer den Gastwirt vorsätzlich getötet habe, also einen Mord begangen hat. Es stehe fest, dass er und der Gastwirt wiederholt Streit gehabt hatten, weil Wölfer aus dem Hause sollte. Minna Schroppe habe sich zwar oft recht lieblos ihrem Mann gegenüber benommen, aber an seiner Ermordung habe sie gar kein Interesse gehabt, so der Verteidiger, weil nämlich noch kein Testament vorlag.

Die Anklage gegen die Witwe baue sich lediglich auf die Bezichtigungen des Angeklagten auf, aber auf diese Bezichtigungen hin könne man sie nicht zum Tode verurteilen. Dazu sei die Sache nicht genügend geklärt. Die Angeklagte müsse daher wegen Mangels an Beweisen freigesprochen werden.

An dieser Stelle soll sich große Unruhe und Widerspruch im Zuhörerraum breit gemacht haben. Das Urteil: Das Gericht hat beide Angeklagte als schuldig angesehen, und zwar Otto Wölfer schuldig des Mordes und Minna Schroppe schuldig der Anstiftung zu diesem Verbrechen und demgemäß beide Angeklagten zum Tode verurteilt. Außerdem wurden beiden die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen. Der Ehrverlust oder Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte war eine Nebenstrafe im deutschen Strafrecht vor der Großen Strafrechtsreform 1969. Das bedeutete, dass dem Bürger das Recht zu wählen, gewählt zu werden und das Recht, ein öffentliches Amt auszuüben, entzogen wurde.

Ende im Zuchthaus?

Wölfer soll das Urteil damals mit Fassung entgegen genommen haben, während die Angeklagte immer wieder beteuerte, dass sie am Tode ihres Mannes unschuldig sei. Zeitzeugen gibt es leider keine mehr, die etwas zu der Tat oder den Folgen sagen könnten. Allerdings soll man sich später im Dorf erzählt haben, dass die beiden zunächst ins Zuchthaus kamen.

Das Zuchthaus war ab dem 18. Jahrhundert ein Gefängnis mit strafverschärfenden Haftbedingungen für Häftlinge. Wesentlicher Bestandteil der Zuchthausstrafe war der Zwang zu harter körperlicher Arbeit, oft bis zur Erschöpfung, zum Beispiel in Steinbrüchen oder beim Torfstechen.

Wie sich dann über viele Jahre in Badenhausen erzählt wurde, soll sich Otto Wölfer wohl dort erhängt haben. Und Minna Schroppe angeblich später ihren Zellenwärter geheiratet haben.