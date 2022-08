Trendsport Stuntscooter: Auf den richtigen Dreh kommt es an

Funkyflip: Hier muss man in der Luft die Hände am Lenker wechseln.

Dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, gilt auch für alle, die Stuntscooter-Tricks erlernen wollen. Ein Stuntscooter ist eine kompakte und hoch belastbare Form des Tretrollers. Er wird als Sportgerät in Skateparks verwendet und ist in den vergangenen Jahren bei Kindern und Jugendlichen immer beliebter geworden.

Die Welle schwappte von Australien und Amerika herüber. Vor ungefähr fünf Jahren begannen auch die Jugendlichen Malte und Lennart aus Gittelde, Antonio aus Teichhütte, Nick aus Badenhausen und Elias aus Bad Gandersheim (alle zwischen 15 und 18 Jahren) mit dem Stuntscooter-Fahren und sind in der Zwischenzeit durch regelmäßiges Üben immer besser geworden. Dennoch dauert es eine Weile, um den Stuntscooter zu beherrschen. Es geht darum, die Tricks zu erlernen, die unter anderem „Barspin“, „Tailwhip“, „Three-Sixty“ oder „One-Eighty-Fakie“ heißen.

Für den „Barspin“ wird zum Beispiel der Lenker losgelassen und um 360 Grad gedreht. Der Lenker wird bei diesem Stuntscooter-Trick bewusst geführt und nicht unkontrolliert herumgeschleudert. Nur so behält der Fahrer die Kontrolle. Der „Three-Sixty“ ist eine vollständige Drehung um die eigene Achse in der Luft. Hierbei ist schon deutlich mehr Geschick und Übung gefragt. Bei diesem Trick bleiben beim Sprung beide Füße auf dem Deck und beide Hände am Lenker. Für alle Tricks sind zahlreiche Trockenübungen hilfreich. Die Fahrer sollten auch nicht zu waghalsig sein, denn bei diesem Freizeitsport kann man sich leicht verletzen, Knochenbrüche nicht ausgeschlossen.

Natürlich kennt wohl jeder den guten alten Tretroller, der schon seit vielen Generationen den Weg in die Familien mit Kindern gefunden hat. Die ersten Tretroller waren tatsächlich eine Holzkonstruktion mit beschlagenen Holzreifen. Hieraus entwickelten sich die Modelle weiter, bis hin zum aktuellen Tretroller, der vor allem bei Pendlern in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäftsleuten und Messearbeitern sowie Messebesuchern sehr beliebt ist.

Der klappbare Begleiter erleichtert lange Wege und verkürzt die Zeit. Wer nun einen Stuntscooter mit den herkömmlichen Rollern vergleicht, wird sehr schnell feststellen, dass beide nicht sehr viel gemeinsam haben. Die Stuntscooter, mit denen Tricks absolviert werden können, sind deutlich schwerer und robuster und haben eine andere Bauweise.

Stuntscooter sind schon seit einigen Jahren sehr beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Foto: Herma Niemann / HK

Es sind Sportgeräte, bei denen jedes Bauteil exakt gefertigt wurde und besonderen Belastungen im Sprung standhalten soll. Den Scooter einzuklappen oder gar die Höhe des Lenkers zu verstellen ist hier im Gegensatz zu Tretrollern nicht möglich. Schon beim Kauf legt man sich auf die Lenkerhöhe fest, die nur durch Kauf und Austausch eines anderen Lenkers verändert werden kann. Das Scharnier, mit dem sich herkömmliche Tretroller einklappen lassen, würde bei einem Stuntscooter eine zu große Schwachstelle darstellen und das Unfallrisiko extrem erhöhen. Stuntscooter haben zudem meist kleinere Rollen verbaut als die herkömmlichen Tretroller.

Die Jugendlichen aus Gittelde, Teichhütte, Badenhausen und Bad Gandersheim fahren gerne in den Skatehallen in Sarstedt und Braunschweig. Dort stehen verschiedene Rampen – zum Beispiel Resi, Resi-Quarter, Box und Foampit – für die Tricks zur Verfügung. Selbstverständlich sollte immer an das entsprechende Sicherheitsequipment gedacht werden. Knie- und Ellenbogenschoner sowie ein Helm sollten auf jeden Fall getragen werden. „Helm und Knieschützer sind das Wichtigste, ohne die fahren wir nie“, sagen die Jugendlichen. Auf die Frage, warum ihnen das Fahren mit dem Scooter so viel Spaß macht, sagen sie, dass die Stunts richtig cool seien. Zudem mache es viel Spaß, die Scooter zu „costumizen“, also individuell zusammenzustellen, mit den Markenbauteilen, verschiedenen Farben und optischen Hinguckern.

Wenn das Wetter es zulässt, fahren die Jungs gerne in Osterode auf der Anlage vor dem Haus der Jugend. Dort gibt es vier Geräte, eine kleine und eine große Quarterpipe, eine sogenannte Box und ein Rail. Das ist eine Schiene, auf der man langgleiten kann. Manchmal fahren sie auch auf der Anlage in Seesen. Seit dem Ferienprogramm der Gemeinde Bad Grund im vergangenen Jahr gibt es auch eine kleine Anlage auf einem Privatgrundstück in Teichhütte. Der ehrenamtliche Ortsjugendpfleger Mario Teuber hat zusammen mit dem Dachdecker Florian Mose und den Kids die Hindernisse der Anlage aus Holz, Paletten und Siebdruckplatten gebaut. Die Anlage kann momentan nicht besucht werden, wird aber bei besserem Wetter bestimmt wieder gerne von den Jugendlichen frequentiert.

In der Zwischenzeit verfolgen die Kids auch die diversen Stunts auf Youtube und anderen Medien. Ihre Favoriten sind Profis wie Ryan Williams und Dakota Schuetz. „Es gibt unendlich viele Tricks und es ist ein tolles Gefühl, wenn man nach dem langen Üben einen neuen erlernt hat“, so die Jugendlichen.