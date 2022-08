Nordic Walking: Behutsames Training von Kopf bis Fuß

Bad Grund. Nordic Walking beansprucht Herz und Kreislauf, regt den Stoffwechsel an, stärkt Muskeln und Knochen und rückt überschüssigen Pfunden zu Leibe.

In der Gruppe macht Nordic Walking besonders viel Spaß: In Bad Grund gibt es seit 2009 eine solche Nordic Walking-Gruppe, die jeden Montag unterwegs ist.

Der Wasserfall an der Bergstraße in Bad Grund plätschert beruhigend vor sich hin, die Vögel zwitschern und der kühle Dunst des anliegenden Waldes ist zu spüren. Das ist ein schöner Start in den Tag.

Jeden Montagmorgen um 10 Uhr trifft sich dort an der Sitzgruppe die Nordic Walking-Gruppe des MTV Bad Grund – zu jeder Jahreszeit. Viele sind schon vom Beginn im Jahr 2009 an dabei. „Gelaufen wird bei jedem Wetter“, erklärt der Leiter der Gruppe, Herbert Edert. Unterstützung erhält er von Sieglinde Langner. Ausnahmen beim Walken sind natürlich Blitzeis und Gewitter.

Herbert Edert, gerade 80 Jahre alt geworden, ist fit und geht in dieser Sportart richtig auf. Dabei hat der frühere Masseur auch einige körperliche Einschränkungen. Der grüne und der graue Star wurden bei ihm diagnostiziert. „Auch Menschen mit Beeinträchtigungen und Handicaps können diesen Sport ausüben“, betont Edert, der mit diesen Worten andere motivieren möchte, sich zu bewegen. „Denn Bewegung ist das A und O, auch im hohen Alter, damit kann man so lange wie möglich selbstständig bleiben. Und Nordic Walking trainiert den gesamten Körper.“

Nordic Walking beansprucht fast alle Muskeln

Der Ausdauersport beansprucht etwa 90 Prozent der rund 700 Muskeln des Körpers. Bei der Ausübung findet unter anderem eine vermehrte Sauerstoffzufuhr statt, erklärt Edert, das ist gut für die Zellarbeit und natürlich für die Atmung.

Beim Walken versuchen sie auch in der Gruppe ganz bewusst, tief Luft zu holen. Die richtige Atmung sollte tief, langsam und rhythmisch durch die Nase erfolgen. Durch die Nase wird eingeatmet und durch den Mund ausgeatmet. Es ist auch wichtig, tief in den Bauch zu atmen und nicht nur in die Brust. Bei tiefen Atemzügen sollten der Ein- und Ausatemzug jeweils drei bis fünf Sekunden dauern. Dazu kommen dynamische Bewegungen mit entspannten Schultergelenken.

Durch regelmäßiges Training beim Nordic Walking kann man auch seine Ausdauer und Leistungsfähigkeit verbessern. Denn die Sportart wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus. Der Herzmuskel kann besser „pumpen“ und durch die steigende Blutmenge je Herzschlag reduziert sich die Schlagfrequenz. Auch der Stoffwechsel wird angeregt.

Nordic Walking hat auch eine günstige Wirkung auf den passiven und aktiven Bewegungsapparat. Die beanspruchte Muskulatur in den Beinen, Armen, Schultern und im Rücken wird gekräftigt – und das auch in den tief liegenden Muskelschichten.

Erhöhte Stabilität in Skelett und Wirbelsäule

Die Wirbelsäule stabilisiert sich. Die Bänder und Sehnen werden elastischer. Dadurch sind sie besser vor Verletzungen geschützt. Durch die Bewegung, das Abstoßen und Zufassen mit den Händen, werden quasi vom Kopf bis zum Fuß alle Körperteile beansprucht. Auch die Beckenhaltung verbessert sich, was zu einer Stabilisierung der Wirbelsäule und dadurch zu einem sich automatisch streckenden Körper führt.

Durch den verbesserten Knochenstoffwechsel wird das Skelett stabiler. „Daher eignet sich Nordic Walking als Gelenk- und Osteoporose-Training“, so Edert, „man baut Muskel- und Knochenmasse auf.“ Ein wichtiger Aspekt, gerade auch im Alter, ist die Verbesserung des Gleichgewichtssinns. „Man kann Nordic Walking also auch als Sturzprophylaxe betrachten, man wird stabiler und trittsicherer.“

Psychisches Wohlbefinden wird verbessert

Die Sportart verbessert zudem das psychische Wohlbefinden. Zum einen führt die Bewegung im Freien zu einer Entspannungswirkung. Gleichzeitig steigert Nordic Walking die Merk- und Konzentrationsfähigkeit nach dem Training.

Dazu kommt, dass die mit Nordic Walking erreichte Muskelentspannung günstig auf die Stressverarbeitungsfähigkeit wirkt. Und, Laufen in der Gruppe hat dazu noch einen kommunikativen Charakter: „Wir unterhalten uns und genießen, dass wir uns wohl fühlen.“ Durch das dynamische Koordinieren von Armen, Händen, der Bewegung der Stöcke und den Beinen trägt man auch gleichzeitig etwas zum Training des Gehirns bei.

Für nahezu jedes Alter geeignet

Das gelenkschonende Nordic Walking eignet sich für fast alle Altersgruppen. Mit der richtigen Walking-Technik können auch Übergewichtige und ältere Menschen den Sport ausüben. In der Gruppe von Edert sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen Mitte 60 und 80 Jahren alt. Mit der Zeit werde man auch wieder selbstsicherer und schneller. „Diese Art der Bewegung ist effektiv und nachhaltig, eine preiswerte Behandlung und erhöht den Kalorienverbrauch“, so Edert augenzwinkernd.

Herbert Edert hat verschiedene Aufwärmübungen parat. Foto: Herma Niemann / HK

Die Gruppe ist montags meistens von 10 bis 12 Uhr immer auf wechselnden Wanderwegen rund um Bad Grund in den Wäldern unterwegs. Dabei legen sie im Schnitt zwischen acht und zehn Kilometern zurück. Den Schwierigkeitsgrad der Touren beschreibt Edert mit mittelmäßig – zuweilen aber auch anspruchsvoller. Die Intensität des Trainings lässt sich beim Nordic Walking natürlich individuell dosieren.

Richtig Nordic Walken – so geht’s

Ähnlich der Kreuzgangbewegung beim Skilanglauf berührt der rechte Stock den Boden, wenn die linke Ferse am Boden aufsetzt und umgekehrt. Die Bewegungsführung ist also diagonal. Das bedeutet: Die Schultern sind locker, die Füße zeigen nach vorne. Oberkörper und Hüfte bewegen sich fließend. Wenn Sie das linke Bein nach vorne setzen, bewegt sich auch der rechte Arm mit dem Stock vorwärts. Dasselbe gilt umgekehrt: Rechtes Bein und linker Arm bewegen sich parallel vorwärts.

Mithilfe der Stöcke drückt sich der Walker vom Boden ab. Der rechte Stock schwingt eng am Körper vorbei möglichst weit nach hinten. Während der Arm nach hinten schwingt, lässt die Hand in der Schlaufe den Stock los. Dagegen schwingt der linke Stock fest in der Hand liegend nach vorne und setzt unter dem Körperschwerpunkt auf. Der rechte Arm zieht wieder nach vorne und umfasst den Stockgriff.

Die Handschlaufen müssen fest geschlossen sein und sorgen dadurch dafür, dass die Hand immer richtig positioniert wird. Zudem überträgt sie den Druck auf die Stöcke. Wichtig ist, die Stöcke so nah wie möglich am Körper zu führen und die Füße über die gesamte Fußsohle abzurollen.

Schneller wieder fit als andere

Im Gegensatz zu normalen Wanderstöcken haben Nordic Walking- Stöcke eine bessere Schlaufe, damit beim Schwingen die Schlaufe an der Hand bleibt. Wie bei jeder anderen Sportart ist ein gründliches Aufwärmen auch beim Nordic Walking nötig.

Wie Herbert Edert sagt, kann man natürlich nicht jedes Handicap mit Nordic Walking in den Griff bekommen, aber oft kann man vielleicht Operationen vermeiden oder herauszögern. „Durch regelmäßiges Training sind die Patienten nach Operationen oftmals auch schneller wieder fit als andere“, so Edert.