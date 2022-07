St. Andreasberg. Tradition und Moderne finden zusammen: Am 13. August findet ein besonderes Open Air an der Odertaler Sagemühle statt.

An der Odertaler Sägemühle in St. Andreasberg sind bald wieder monatliche Veranstaltungen geplant.

Festival Open Air Festival an Odertaler Sägemühle mit buntem Musikmix

An der Odertaler Sägemühle sollen von nun an monatlich Veranstaltungen stattfinden: Ein Oktoberfest, eine Halloween-Party und ein Weihnachtsmarkt sind geplant. Den Auftakt macht ein Open Air Festival am Samstag, 13. August.

„Wir wollen zeigen, dass alte und neue Methoden beim Brauchtum möglich sind“, sagt Eventplanerin Ramona Schmid, ein selbst ernanntes Harzkind der modernen Art. Die Mischung aus neuen und alten Liedern soll junge Leute abholen.

Ab 9 Uhr kommt ein Harzfrühstück mit Schmorwurst, Schmalz und Harzer Roller auf den Tisch. Nebenbei sind sind ein Mix aus typischen Harzer Liedern wie „Wir fahren mit der Brockenbahn“ und Klassikern wie Abbas „I have a dream“ und ein Live-Interview zur Historie der Sägemühle zu hören.

Shuttle Transer bringt Gäste nach Bad Laurerberg, Braunlage oder St. Andreasberg

Nach einem Rundgang zur Dampfmaschine kommt ab 11 Uhr Jodelmeister Andreas Knopf auf die Bühne. Ab 12 Uhr gibt es Essen aus der Gulaschkanone und Thüringer Bratwürste. Anschließend leitet ab 14 Uhr Jodelmeisterin Marina Hein mit ihrem Glockenspiel die Ildehausener Musiktruppe an. Nebenbei gibt es selbst gebackenen Kuchen und Kinder können sich auf der Hüpfburg, dem Trampolin oder beim Kinderschminken vergnügen.

Von 17 bis 19 Uhr tritt der Sänger von Power Voice auf, nebenbei wird der Grill angezündet. Ab 20 Uhr können die Über-18-Jährigen zur Musik von den 60ern bis in die 2000er abgehen.

Bei gutem Wetter gibt es ein Feuerwerk. Ein Shuttle Transfer bringt die Gäste nach Bad Lauterberg, Braunlage oder St. Andreasberg.

Erwachsene können für 8 Euro dabei sein, Jugendliche zahlen 5 Euro und Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

ina