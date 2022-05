Am Donnerstagabend, 20. Mai, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Adelebsen mit seinem Krad die K37 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Bad Grund. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, an dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. pol

