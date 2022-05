Große Überraschung für die Kita Bad Grund

Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ Bad Grund machten jüngst deutlich, dass diese Einrichtung den Namen auch wirklich verdient trägt. Denn weil auf sie zwei Überraschungen warteten, stürmten sie alle wie kleine Wirbelwinde in Richtung Sandkasten.

Gelungene Aktion für die Kinder

Während unter einem der Bäume von Karsten Paland gestiftete Schokoladenleckereien darauf warteten, entdeckt und vernascht zu werden, war in vielen anderen Bereichen Sandkastenspielzeug in Form großer Buchstaben, Hände, Füße, Eimer und vieles andere mehr zu entdecken. Möglich machte dies alles der Förderverein der Kindertagesstätte. Dessen Vertreterinnen freuten sich so sehr über die gelungene Aktion, dass sie sich eben mal schnell mit in den Sandkasten hockten und mit den Kinder die neuen Formen antesten. pb