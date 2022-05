Weltwald Harz in Bad Grund: Endlich wieder „Blütenlauf“

„Es wurde aber auch Zeit!“, waren sich die Teilnehmerinnen und die Veranstalter einig. Nach zweijähriger Corona-Pause fand jetzt der mittlerweile elfte Frauen-Banking „Blütenlauf“ der Volksbank im Harz eG bei bestem Frühlingswetter endlich wieder statt.

Start und Ziel war wie in den vergangenen zehn Jahren der Sportpark Teufelstal in der Bergstadt Bad Grund. Dort warteten schon Martina Anders, Olaf Kistner, Andreas Schreyer und Wolfram Marx vom Nordic-Walking-Team der Niedersächsischen Landesforsten im Weltwald als Begleitmannschaft.

Nach einer Aufwärmphase mit Walking-Stöcken unter Anleitung von Martina Anders ging es zum Hübichenstein, wo wenige Tage vorher am Walpurgistag gerade noch die Hexen tanzten.

Neuer Douglasienpfad im Weltwald Harz

Dann tauchten die zahlreichen Teilnehmerinnen auf vielen neuen Wegen ein in die einzigartige Natur im Weltwald Harz. Es ging auf und ab unter maigrünen Blättern und über Wege umsäumt mit Waldmeister, Waldsauerklee, Löwenzahn, Vergissmeinnicht, Glockenblume oder Knoblauchkraut. Die japanische Kirsche zeigte ihre pinkfarbene Blütenpracht und erste Rhododendronblüten hatten sich geöffnet und erfreuten so die Sportlerinnen.

Während der notgedrungenen Corona-Veranstaltungspause in den vergangenen zwei Jahren hat sich im Weltwald viel getan: So konnte jetzt erstmals der neue Douglasienpfad mit Zollbrücke, Pavillon und Douglasien-Rundbrücke, die um den mächtigen Stamm einer mehr als 100 Jahre alten Douglasie gebaut wurde und von der aus am Stamm hoch ein Blick in die riesige Baumkrone möglich war, erlaufen und bestaunt werden.

Die Erfrischungspause auf der Waldwiese am Bergweg mit Elke Steinhoff und Anke Beermann von der Volksbank wurde mit Müsliriegel und Getränken am und im Oktogon-Pavillon gemacht und durch Nordic Walking-Trainerin Martina Anders mit einer erfrischenden „Phyneo“-Bewegungseinheit zur Dehnung aufgewertet, bevor es über den Sierraweg zum Entdeckerturm ging.

Walkingrunde mit acht Kilometern Strecke und fast 11.000 Schritten

Danach folgte eine wackelige Angelegenheit auf der Hängebrücke am Mammutbaumweg. Dabei ließen einige Teilnehmerinnen es sich nicht nehmen, den River-Kwai-Marsch bei der Überquerung der Senke zu pfeifen.

Nach einer wunderschönen Walkingrunde mit acht Kilometern Länge und fast 11.000 Schritten mit vielen sinnlichen Wahrnehmungen und sportlicher Betätigung wartete Wencke Marx im Sportheim des SV Viktoria Bad Grund mit frisch gebackenen Laugenstangen und hausgemachter Bärlauchbutter sowie erfrischenden Getränken auf die Walkerinnen.

Wunsch nach Wiederholung im Jahr 2023

Das war der verdiente Lohn der Teilnehmerinnen und sie ließen in gemütlicher Runde mit guten Gesprächen diesen schönen Tag ausklingen. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist auf vielfachen Wunsch vorgesehen.