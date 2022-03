Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine gesucht

Bereits in den ersten Tagen des Krieges ist erkennbar geworden, dass die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und den Vertriebenen, die in Deutschland Schutz suchen, groß ist. Das gilt auch für die Gemeinde Bad Grund, in der bereits vielfältige Hilfs- und Unterstützungsangebote festzustellen sind.

Der Zustrom von Vertriebenen aus der Ukraine hat und wird auch die Gemeinde Bad Grund erreichen. In diesem Zusammenhang benötigt der für die Unterbringung der Geflüchteten zuständige Landkreis Göttingen in erster Linie Wohnraum, so die Gemeindeverwaltung.

Gesucht werden Wohnungen für Familien, Ehepaare oder Einzelpersonen, die den ortsüblichen Angemessenheitswerten für Bruttokaltmieten entsprechen. „Wenn Sie freien Wohnraum anzubieten haben, setzen Sie sich bitte mit dem Landkreis Göttingen - Fachbereich Soziales, in Verbindung.“ Erreichbar ist dieser unter 0551/525-3000 oder per Mail: Fluechtlingsunterbringung@landkreisgoettingen.de

Auch weitere Hilfe- und Unterstützungsleistungen sind gefragt

Alle Vermietungsangebote werden zunächst registriert. „Der Landkreis Göttingen setzt sich umgehend mit Ihnen in Verbindung, sobald eine Unterbringung konkret vorgesehen ist“, informiert die Gemeindeverwaltung. Für weitere Informationen, die nicht ausschließlich Wohnraumangebote betreffen, steht die von Stadt und Landkreis Göttingen eingerichtete Website: www.fluechtlingshilfegoettingen.de sowie die für den Bereich des Landkreises geschaltete Hotline 0551/525-9155 zur Verfügung.

Sofern neben dem Anbieten von Wohnraum andere Hilfe- und Unterstützungsleistungen angeboten werden können, z.B. Dolmetscher oder Spendensammlung, wird ebenfalls um eine Kontaktaufnahme gebeten. Anders als beim Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 ist die Gemeinde nicht aktiv in die Flüchtlingshilfe und –unterstützung eingebunden.

Die Gemeindeverwaltung ist aber bereit, Anfragen und Hinweise aufzugreifen, zu bündeln und an die zuständigen Stellen beim Landkreis Göttingen weiterzuleiten. Die hierzu eingerichtete Stelle ist montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr wie folgt zu erreichen: 05327-58130 oder E-Mail: Ukrainehilfe@gemeinde-bad-grund.de