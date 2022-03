Zwei Unfälle auf der B243 zwischen Osterode und Seesen

Osterode. Zu zwei Verkehrsunfällen kommt es Anfang dieser Woche auf der Bundesstraße 243 von Osterode in Richtung Seesen.

Die Unfälle hinterlassen Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Zwei Verkehrsunfälle haben sich Anfang dieser Woche auf der Bundesstraße 243 zwischen Osterode und Seesen ereignet. Das berichtet das Polizeikommissariat Seesen.

Unfall bei Engelade

Am Dienstag gegen 10.40 Uhr waren demnach ein 23-jähriger Mann aus Erbendorf und ein 50-jähriger Mann aus Herzberg auf der B243 in Richtung Seesen unterwegs.

In Höhe des Abzweiges Engelade musste der vorausfahrende Mann aus Herzberg seinen Pkw an der dortigen Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der 23-Jährige fuhr laut Polizei infolge von Unachtsamkeit auf den Wagen des 50-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Unfall bei Münchehof

Am Mittwoch gegen 16 Uhr dann fuhren eine 23-jährige Frau aus Bad Lauterberg und ein 80-jähriger Mann aus Braunschweig auf der Bundesstraße von Osterode in Richtung Münchehof.

In Höhe des Abzweiges der B242 musste der vorausfahrende Mann aus Braunschweig verkehrsbedingt anhalten. Die Frau aus Bad Lauterberg fuhr infolge von Unachtsamkeit auf, so die Polizei. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von circa 6.000 Euro.

