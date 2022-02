Die zweite Gittelder Stempeljagd der DLRG-Jugend startet

Im vergangenen Jahr startete die Gittelder DLRG-Jugend mit Erfolg die erste Stempeljagd „für Klein und Groß“. Und die Bevölkerung aus Gittelde und Umgebung nahm mit Begeisterung daran teil. Insgesamt zwölf Stempelstellen mussten vorwiegend im westlichen Gemeindebereich aufgesucht werden. Es ging von Hammensen, durch die Welt, bis zur Stauffenburg. Verstärkt wurde die Wanderlust noch durch den „wandernden Stempelkasten“, der kurzfristig von der „Harzer Wandernadel“ auf der Stauffenburg aufgestellt worden war.

Wegen der großen Resonanz auf ihre Aktion, war es für die DLRG-Jugend um Mareike Hartmann und Denise Fähmel eine Selbstverständlichkeit, auch in diesem Jahr wieder eine Stempeljagd zu organisieren. Sie wird im gleichen Format durchgeführt wie im vergangenen Jahr, allerdings wird es es kleine Veränderungen geben.

Stempeljagd findet östlich von Gittelde statt

Denn diesmal findet die „Jagd“ östlich des Ortes und der Bahn- beziehungsweise der Schnellstraßentrasse statt. Zwischen Haschental, Fahlenberg, Lauseberg bis zum Horstkamp befinden sich an markanten Stellen insgesamt 15 Ruhebänke mit Fernsichten, die vom Harzklub Zweigverein Gittelde und Privatpersonen aufgestellt wurden. Diese Bänke sind die Verbindung zum Leitmotiv der diesjährigen Stempeljagd, die unter dem Motto „Von Bank zu Bank“ vom 12. März bis zum 24. April durchgeführt wird. Die Bänke wurden im vergangenen Jahr von dem Harzklub-Wegewart Mark Berner und auch von Jürgen Biegling teilweise erneuert oder repariert und befinden sich in einem guten Zustand.

In dem östlichen Gemeindebereich gibt es insgesamt elf Stempelstellen sowie drei weitere innerhalb des Dorfes. Zu erreichen sind alle Bänke über gut begehbare Wirtschaftswege. Das dürfte auch von den meisten Einwohnern und mit Kinderkarre und Co. zu erreichen sein. Zur besseren Orientierung enthält das diesjährige Stempelheft zusätzlich einen kleinen farbigen Lageplan.

Dazu gibt es noch eine wesentliche Besonderheit: Denise Fähmel und Mareike Hartmann haben viel Wert daraufgelegt, dass die Gittelder Heimatgeschichte diesmal einen besonders hohen Stellenwert bekommt.

Fast vergessene Geschichten sind an den Stempelstellen nachzulesen

Der Gittelder Heimatchronist Bodo Biegling hat sich dazu bereiterklärt, für jede Stempelstelle passend und in Kurzform, bekannte und fast vergessene Geschichten oder Anmerkungen aus der Gittelder Chronik zu schreiben, die auf kleinen Tafeln an den Stempelstellen nachzulesen sind. Dort wird zum Beispiel zu lesen sein, warum es am Fahlenberg ein Lichtloch gab, das ein Magnetometer benötigte, warum die Gittelder ihren Spitznamen „Gittelder Mulis“ tragen oder woher die gestohlene Markau kommt. Nützliche Hintergrundinformationen gibt es auch über eine Gittelder Erfolgsgeschichte und von der 430 Morgen großen „Kleingartenanlage“ im Horstkamp.

Die Stempelsammler haben so die Möglichkeit, wieder ihre Stempel zu sammeln, die weiten Aussichten über Gittelde zu genießen und nebenbei auch noch einiges Altes oder Neues aus der Gittelder Geschichte zu erfahren. „Wir sind wirklich dankbar, dass Bodo Biegling seine Unterstützung angeboten hat. Die Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht“, sagen Fähmel und Hartmann. Die Stempeljagd beinhaltet darüber hinaus ein Preisrätsel: An jeder Station kann ein Buchstabe gesammelt werden, der ein Lösungswort ergibt.

Volle Stempelhefte sollen nicht in den DLRG-Briefkasten geworfen werden

Eines ist den Organisatoren dieses Jahr sehr wichtig: Das volle Stempelheft soll nicht einfach in den DLRG-Briefkasten geworfen werden. Zu einem Termin, der noch bekannt gegeben wird, soll der Stempelpass für eine Überraschung vorgezeigt werden. Aktuelle Informationen sind auf der Homepage der DLRG-Ortsgruppe Westharz unter www.westharz.dlrg.de zu finden.

Falls mal ein Stempel fehlen sollte oder defekt ist, kann man sich über die Email info@westharz.dlrg.de an das Team wenden. Die Mitglieder des DLRG und des Fördervereins erhalten das Stempelheft zusammen mit der aktuellen KlitschKlatsch-Ausgabe.

Alle anderen können sich ein Heft bei der Ergo-Versicherung (Breite Straße 2) zu den dortigen Öffnungszeiten abholen.