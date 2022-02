Kirchengemeinden Badenhausen Windhausen verabschieden Vikarin

Die Vikarin Louisa Frederking wurde am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet.

28 Monate war sie da, und nun wurde sie in einem feierlichen Gottesdienst in Badenhausen verabschiedet. Als Vikarin für die Kirchengemeinden Badenhausen und Windhausen hat sich Louisa Frederking praktisch auf den Beruf der evangelischen Pfarrerin vorbereitet und wird zeitnah als Pastorin in der Kirchengemeinde Altenau und Schulenberg (Kirchenkreis Harzer Land) tätig sein.

Ihr Vikariat habe sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt, sagte der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Badenhausen, Mike Südekum, in dem Gottesdienst am vergangenen Sonntagnachmittag. Im November 2019 habe Frederking ihr Vikariat begonnen, und im März 2020 sei der erste Lockdown wegen der Corona-Krise verhängt worden. Geschlossene Kirchen, wenig Kontakte und Austausch über Bildschirme, hätten die Kirchenarbeit erschwert. Aber in den vergangenen zwei Jahren habe man den umsichtigen Umgang mit Corona gelernt.

Singen in den Kirchen ist immer noch nicht erlaubt

„Ich habe Dich als Mensch mit einem großem Blick für das Ganze kennen gelernt“, so Südekum. „Du hast Deine Meinung immer sicher vertreten“. Und schmunzelnd ergänzte er, dass anfängliche kleine Differenzen schnell beigelegt werden konnten. „Das zeugt von einem hohem Maß an Kompetenz, und mit Deiner Herzlichkeit und Wahrhaftigkeit schaffst Du es, die Menschen abzuholen.“

Da das gemeinsame Singen in den Kirchen immer noch nicht erlaubt ist, wurde stattdessen gemeinsam der Psalm 31: „Herr, auf dich traue ich“ gelesen. Die anschließende Lesung übernahm Antonie Schneider vom Kirchenvorstand Windhausen aus dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 13: „Die höheren Gnadengaben - das Hohelied der Liebe“, der endet in: Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei - doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

In Bezug darauf sagte Frederking in ihrer Predigt: „Die Liebe ist die größte unter ihnen, denn ohne Liebe ist auch der Glaube wertlos.“ Der Text werfe eine Perspektive auf das Leben. Denn Paulus mache klar, dass man kein besonderes Talent haben müsse, um Jesus zu folgen. Das Nachfolgen Jesu habe für Frederking immer sehr anspruchsvoll geklungen, aber es brauche auch kein übermäßiges Wissen dafür.

Beruflich den Weg der Nachfolge eingeschlagen

„Gott ist Liebe und Jesus lebt durch die Liebe.“ Und selbst die, die nah dran waren an Jesus, hätten teilweise Zweifel, Frust und Überforderung empfunden. „Als Christen versuchen wir alle, Jesus nachzufolgen“, so Frederking. Und sie selbst habe mit ihrer Berufswahl auch den Weg der Nachfolge eingeschlagen. Für ihre Ordination habe sie sich den Psalm 143 ausgesucht: „Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir.“ Jeder Morgen sei eine neue Chance, ein Neubeginn, sagte Frederking hoffnungsvoll. Aus diesem Grund gehe sie selbst auch gerne morgens raus aufs Feld spazieren. „Morgens, da ist es so friedlich und schön. So ein Morgen ist wie eine Zusage Gottes: ‘Ich bin da’. In der Hoffnung, dass sich Gottes Versprechen eines umfassenden Friedens erfülle.“ Bezug nehmend auf den Krieg in der Ukraine, sagte die Vikarin, dass manchmal die Hoffnung weit entfernt scheine.

Geschenke zum Abschied und eine Birne für den Pfarrgarten

Sonja Dreyer vom Kirchenvorstand Badenhausen übernahm den Segen und sagte zuvor, dass sich Louisa Frederking aufgrund von Corona wohl früher als üblich mit viel Bürokratie habe beschäftigen müssen, und dennoch immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt habe. Zum Abschied gab es Geschenke vom Konfirmanden-Ferien-Seminar-Team (KFS), von den Kirchenvorständen Badenhausen und Windhausen, vom Pfarramt und vom Kindergarten Badenhausen.

Aber auch Frederking hatte ein Abschiedsgeschenk, nämlich eine Birne „Gute Luise“ für den Pfarrgarten. Sie dankte beiden Kirchengemeinden, in denen sie gut aufgenommen worden sei. Die Fürbitten wurden den Menschen gewidmet, die unmittelbar durch den Krieg in der Ukraine bedroht sind und auf der Flucht seien, aber auch den Menschen, die durch ihre Macht- und Geldgier auf dem falschen Weg sind. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst durch die Orgel und Gesang von Peter Wendlandt und Magdalena Sonnenburg.