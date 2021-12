Am 13. Dezember wird in Windhausen gegen Corona geimpft

Windhausen. 200 Impfdosen stehen bei einem Impftermin in Windhausen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Dorfgemeinschaftsanlage „Alte Burg“ in Windhausen.

Gute Nachricht für alle Impfwilligen: Das mobile Impfangebot kehrt nach Windhausen zurück, und zwar am 13. Dezember in der Zeit von 10 Uhr bis 14.30 Uhr im Saal der Dorfgemeinschaftsanlage „Alte Burg“ (Obere Harzstraße 1).

Anmeldung per E-Mail oder Telefon

Das mobile Impfangebot des Gesundheitsamtes für die Stadt und den Landkreis Göttingen, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bad Grund, bietet an dem Tag Erst-, Zweit- und die sogenannten Boosterimpfungen zur Auffrischung an. Insgesamt stehen 200 Impfdosen zur Verfügung. Eine vorherige Reservierung eines Impftermins bei der Gemeinde Bad Grund ist zwingend erforderlich.

Dazu gibt es ab heutigem Dienstag, 7. Dezember, folgende Anmeldemöglichkeiten: per E-Mail an Rathaus@gemeinde-bad-grund.de und telefonisch täglich von 9 bis 12 Uhr unter 05327-58139. Die Termine werden nach der Reihenfolge des Eingangs der E-Mails beziehungsweise der Telefonanrufe vergeben. Über die Homepage der Gemeinde wird täglich aktuell veröffentlicht, ob und wie viele Termine noch verfügbar sind. Auch wird veröffentlicht, sobald das Kontingent erschöpft ist und eine Anmeldung nicht mehr möglich ist.

Keine spontanen Anmeldungen

Spontane Anmeldungen am Impftag sind leider ausgeschlossen. Weitere Informationen zum Impfangebot gibt es auf der Homepage der Gemeinde Bad Grund unter www.gemeinde-bad-grund.de. Hier stehen der notwendige Anamnesebogen und die notwendige Einverständniserklärung zur Impfung zum Download. Es wird darum gebeten, diese Unterlagen neben einem gültigen Ausweisdokument und dem Impfpass bereits ausgefüllt zum Impftermin mitzubringen.