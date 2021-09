Bad Grund. Mehrere Wahlen finden am Sonntag, 12. September von 8 bis 18 Uhr in Bad Grund statt. Die Details aus der Wahlbekanntmachung.

Super-Wahljahr 2021 So funktioniert die Kommunalwahl in der Gemeinde Bad Grund

Die Kommunalwahlen stehen am Sonntag, 12. September an. Von 8 bis 18 Uhr finden in der Gemeinde Bad Grund folgende Wahlen statt: Direktwahl der Landrätin oder des Landrats, Direktwahl des Bürgermeisters, Kreiswahl, Gemeinderatswahl und Ortsratswahlen. Sollte bei der Direktwahl der Landrätin/des Landrates am 12. September kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, findet am 26. September in der Zeit von 8 bis 18 Uhr eine Stichwahl statt.

Die Gemeinde Bad Grund bildet einen Wahlbereich und ist in zehn allgemeine Wahlbezirke und zwei Briefwahlbezirke eingeteilt. Beim Wahlbezirk Willensen handelt es sich um einen Urnenwahlbezirk mit einbezogener Briefwahl. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16. bis 22. August übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen hat.

Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahlraum bereitgehalten. Sie enthalten für die Wahl der Abgeordneten die im Wahlbereich zugelassenen Wahlvorschläge, die Namen der Bewerber und jeweils drei Felder für jede Liste, für jeden Listenbewerber und für jeden Einzelwahlvorschlag zur Kennzeichnung. Die Stimmzettel für die Direktwahlen enthalten die im Wahlgebiet zugelassenen Wahlvorschläge und jeweils ein Feld für jeden Bewerber zur Kennzeichnung. Jede wählende Person hat für die Wahl der Abgeordneten drei Stimmen. Finden gleichzeitig mehrere Wahlen zu den Vertretungen statt (z.B. Gemeindewahl und Ortsratswahl), so hat man für jede dieser Wahlen, für die man wahlberechtigt ist, drei Stimmen. Für die Direktwahl hat jede wahlberechtigte Person jeweils eine Stimme.

Die wahlberechtigte Person gibt ihre Stimmen in der Weise ab, dass sie bei der Wahl zu den Vertretungen die Liste, die Bewerberin oder den Bewerber durch Ankreuzen von Feldern oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet, wem die Stimmen gelten sollen.

Des Weiteren haben sich wahlberechtigte Personen auf Verlangen des Wahlvorstands über ihre Person auszuweisen. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann die Stimmen nur in dem jeweils zuständigen Wahlraum abgeben. Wahlscheininhaber können an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, nur durch Briefwahl teilnehmen.

Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung ist unzulässig. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht, ist unzulässig.

Eine Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. Die Wahl ist öffentlich. Jeder hat zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.