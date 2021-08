Eisdorf. An der Einmündung der Kreisstraße 403 zur K431 kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und 8.500 Euro Sachschaden kam es am vergangenen Montag, 23. August, auf der K431 bei Eisdorf.

Eine 66-jährige Frau aus Einbeck befuhr am Montag, gegen 13.18 Uhr, die Kreisstraße 403 von Willensen kommend in Richtung Kreisstraße 431. An der Einmündung übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, 50-jährigen Mann aus Katlenburg-Lindau, berichtet die Polizei.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Mann verletzt.