Hubschrauber fliegt 2021 wieder über Bad Grund – darum geht es

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR, Hannover) führt mit ihrem Hubschrauber seit Montag, 23. August geophysikalische Messflüge im West-Harz durch. Diese finden in Zusammenarbeit mit der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster, dem Leibniz-Institut für Photonische Technologien in Jena, dem Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik in Hannover und der Firma supracon AG aus Jena statt.

Die Messkampagne zur geologischen Erkundung des Untergrundes soll wetterabhängig maximal bis zum 3. September andauern. Zum Einsatz kommen Flugsonden, die vom Hubschrauber an einem Seil in circa 70 Meter Höhe über ein Messgebiet bei Bad Grund im Harz geschleppt werden. Start- und Landepunkt ist jeweils der Flugplatz Hildesheim.

Erkundungstiefen von mehr als 1.000 Metern

Die Forschungsflüge finden im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes DESMEX-II statt. In diesem Projekt werden neue hubschraubergestützte aerogeophysikalische Messverfahren entwickelt, mit denen Erkundungstiefen von mehr als 1.000 Metern erreicht werden können.

Die Skizze zeigt das semi-airborne Explorationsverfahren im letzten Jahr. Foto: BGR / HK-Archiv

Dabei kommt ein so genanntes semi-airborne Elektromagnetik (EM)-Verfahren zum Einsatz. Es kombiniert Dipolsender am Boden mit neu entwickelten hochempfindlichen Magnetfeldsensoren, die in zwei verschiedenen Flugsonden von einem Hubschrauber über ein Untersuchungsgebiet geflogen werden. Die Dipolsender erzeugen im Untergrund ein Stromsystem. Dadurch entsteht lokal ein elektromagnetisches Feld, das durch die Flugsonde gemessen werden kann. Auf diese Weise können Aussagen über die elektrische Leitfähigkeit von geologischen Strukturen getroffen werden.

Erfassung der elektrischen und magnetischen Felder

Des Weiteren werden Bodenstationen zur Erfassung der elektrischen und magnetischen Felder entlang eines Profils installiert. Durch die zusätzlichen Bodenmessungen sollen die Ergebnisse des neuen semi-airborne EM-Verfahrens verifiziert werden. Die Messdaten über den komplexen Untergrund werden in einem 3-D-Modell sichtbar gemacht. Hierzu wird aufgrund der besonderen Spezifika wie starke Topographie und Leitungsmechanismen der Erzvorkommen, für die Datenverarbeitung eigens ein neues Programm entwickelt.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Verfahren zur Erkundung mineralischer Rohstoffe

Das Verfahren soll in Zukunft zur Erkundung mineralischer Rohstoffe eingesetzt werden. Weitere Verbundpartner sind die Universität zu Köln und die Firmen terratec aus Heitersheim, iMAR Navigation aus St. Ingbert und DMT aus Essen. Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) begleitet das Projekt.

Lesen Sie zum Thema auch: Hubschrauber über Bad Grund- Darum geht es bei Forschungsflügen