Sommerfest beim Sozialverband nach 13 Monaten Pause

Bad Grund . Endlich sah man sich wieder: Die SoVD-Mitglieder in Bad Grund trafen sich nach langer Pause zum Sommerfest. Die Freude war groß.

Trotz Pandemie hatten die Verantwortlichen des SoVD Bad Grund zum Sommerfest gebeten. 13 Monate lang hatte es keine Veranstaltungen des SoVD gegeben. Man dachte an die Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und sammelten Spenden. An der festlich gedeckten Tafel begann das gemeinsame Kaffeetrinken. Kuchen und Schnittchen standen zum Verzehr bereit. Schon während des Kaffeetrinkens begannen lebhafte Gespräche, denn nicht alle Mitglieder hatten sich während der zurückliegenden Zeit gesehen und gesprochen. Mit dem Bingo-Spiel wurde das Sommerfest fortgesetzt.