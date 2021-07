Acht Kilometer gewandert und im Freizeitgelände eingekehrt

Wieder einmal war die Gruppe des privaten „Wanderklubs mit ohne Stempel“ auf den Pfaden der Harzer Wandernadel unterwegs. Diesmal ging es ins Bodetal, wo sich die Truppe rund um den Gittelder Harald Hartje zunächst am Wanderparkplatz Treseborg (Thale) traf. Nach rund anderthalb Kilometern gelangten sie zur ersten Stempelstelle mit der Nummer 69. Nach einem etwas beschwerlicheren Anstieg um 450 Höhenmeter erreichten sie das Mittagsziel, nämlich am Aussichtspunkt Weißer Hirsch (SST 67), wo erst einmal ausgiebig gefrühstückt wurde. Von dort aus wanderte die Gruppe zurück Richtung Wanderparkplatz, vorbei am Pfeildenkmal (68).

Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil ist diese Gedenkstätte gewidmet. Er gilt als Pionier des Forstwesen. Pfeil (1783-1859) weilte oft in den Wäldern um Thale. Er war forstlicher Praktiker, Jäger, Forstwissenschaftler und Hochschullehrer. Ab 1830 leitete Pfeil die Höhere Forstlehranstalt in Eberswalde. Obendrein war Pfeil Schriftsteller und veröffentlichte 24 Bücher sowie rund 700 Abhandlungen. Pfeil verband mit seinen Aufenthalten im Harz daher gleich zwei Dinge: Erholung und praktische Übungen mit hiesigen Forststudenten. Für ihn stand das „Beobachten der Natur“ über der blanken Theorie.

Rund 60 Gäste kamen zur Eröffnung

Vorbei kamen die Wanderer auch am Dambachhaus. Dieses wurde um 1849 als Jagdresidenz für den Kronprinzen Wilhelm von Preußen eingerichtet.

Nach der rund acht Kilometer langen Wanderung hatten sich die Teilnehmer eine Pause verdient, die sie im Freizeitgelände in Gittelde genossen. Das Freizeitgelände des Harzklub-Zweigvereins hatte an dem Tag zum ersten Mal seit Corona wieder geöffnet, worüber sich die Besucher freuten. Rund 60 Gäste kamen zur Eröffnung. Zum Gedenken an den vor kurzem verstorbenen Conny Czepak, der sich jahrelang um den Hüttenbetrieb ehrenamtlich und mit viel Engagement gekümmert hatte, hat ihm der Harzklub Gittelde eine Ruhebank auf dem Gelände gewidmet.

hn