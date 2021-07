Wissenssendung: ARD dreht im Höhlenerlebniszentrum Bad Grund

Die archäologischen Funde aus der Lichtensteinhöhle sind nach wie vor eine kleine Sensation. Von größtem Interesse sind noch immer die fast 3.000 Jahre alten Knochen der genetisch nachgewiesenen Großfamilie, die die Höhle seit der späten Bronzezeit und teilweise bis 2014 in ihrem Inneren verbarg. Es waren Göttinger Anthropologinnen, die auf fast kriminalistische Weise belegen konnten, dass noch heute wahrscheinliche Nachfahren des Clans in der Region leben. Dies hat nunmehr auch das Interesse des ARD-Wissensmagazins „W wie Wissen“ geweckt.

Lesen Sie zum Thema: Totenfund- Älteste Familie der Welt sorgt für Aufregung

Sieben Nachfahren von 13 bis 91 Jahre eingeladen

Die Hauptakteure rund um den spektakulären Höhlenfund, Kreisarchäologe Dr. Stefan Flindt und die Göttinger Anthropologin Dr. Susanne Hummel, wurden um Interviews gebeten. Am meisten freute sich Ortrud Krause, Leiterin des HEZ, über die ganz unterschiedlichen Gedanken einiger hochwahrscheinlicher Nachfahren des Mannes M1, die ebenfalls zum Dreh ins HEZ kamen: „Wir hatten sieben Vertreter aus vier Generationen von 13 bis 91 Jahre eingeladen, dadurch ergaben sich vielfältige und berührende Gedanken, die genauso in die Vergangenheit wie in die Zukunft blicken. Wir sind sehr gespannt, was im Beitrag davon gezeigt werden wird. Leider sicher nicht alles!“

Die Sendung wird samstags ab 16 Uhr ausgestrahlt. Der voraussichtliche Sendetermin wird im August sein, in Kürze nachzulesen auf der Internetseite des HEZ und seinen Social-Media-Kanälen sowie auf den Programmseiten der ARD und unter www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen