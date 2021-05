Badenhausen. Ein unbekannter Täter öffnete am vergangenen Montag gewaltsam einen geparkten Sprinter und entwendete mehrere 100 Euro Bargeld aus dem Fahrzeug.

Einbruchdiebstahl Sprinter in Badenhausen aufgebrochen

Ein Einbruchdiebstahl in einem Mercedes Sprinter hat sich am vergangenen Montag in Badenhausen ereignet, das meldete die Polizei.

Der Eigentümer stellte das Fahrzeug gegen 22 Uhr, Im Bruch, in Badenhausen zum Parken ab. Einige Zeit später beobachtete er eine männliche Person, die verdächtig um die an der Straße geparkten Fahrzeuge schlich. Er beschloss daraufhin zu seinem Fahrzeug zu gehen, um dieses zu überprüfen und stellte dabei fest, dass das Türschloss vermutlich mit einem Schraubenzieher gewaltsam geöffnet wurde.

Polizei Osterode bittet um Hinweise

Aus dem Innenraum wurde Bargeld in Höhe von 800 Euro entwendet. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.