Walpurgis 2021 im Harz: Hexen müssen sich virtuell treffen

Als Hexen verkleidete Frauen sitzen an einem Lagerfeuer, um in der Nacht zum 1. Mai das traditionelle Walpurgisfest zu feiern. Die Walpurgisnacht ist ein traditionelles europäisches Fest, das seinen Namen nach der Heiligen Walburga erhalten hat.

In diesem Jahr haben die Hexen wieder Pech gehabt. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen sie sich virtuell treffen. Walpurgis goes digital also. In der Hochburg der Hexen, in Bad Grund, fällt die große Sause aus, ebenso wie im Oberharz.

Zweite Edition des Harzer Hexentalers erschienen

Doch ganz ohne Walpurgis geht es nicht. Es gibt zahlreiche Alternativen. Und passend zu Walpurgis ist auch die zweite Edition des Harzer Hexentalers erschienen. Dieser ist schon die zweite Sonderprägung in der BZ-Medaillen-Reihe und unter Sammlern ein begehrtes Objekt.

Die „Hexentaler“ gibt es in Feingold... Foto: oh / BZV

Die Medaille wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Euromint herausgebracht und ist Teil einer Dreieredition von Sonderprägungen, die als limitierte Auflage echte Sammlerstücke sind. Die für Ende Juni geplante dritte Medaille wird das Motiv Brockenblick auf der Rückseite tragen.

Die schaurig-schönen „Hexentaler“ gibt es in Feinsilber oder Feingold. Aktuell sind sie nur online unter shop.bzv.de erhältlich. Wenn die Geschäfte wieder öffnen, können sie auch im Harz Kurier-Service Center in Osterode käuflich erworben werden.

Medaille greift eine Tradition auf

Die Medaille greift eine Tradition auf, ohne die der Harz nicht vorstellbar wäre. Die Wurzeln der wilden Walpurgisnacht gehen auf germanische Ursprünge zurück. Diese „Ureinwohner“ des Harzes feierten an diesem Tag ein Frühlingsfest als Freude über das Ende des Winters sowie die Hochzeit des obersten Germanengottes Wotan. Dabei wurden auch böse Geister vertrieben, was durch Verkleidungen mit Masken, Schüssen und Feuer geschehen sollte. Mit der Christianisierung wurden Namen und Inhalt dieses heidnischen Spektakels formal der neuen Zeit angepasst. Doch die Walpurgisnacht ist auch heute alles andere als ein christliches Fest. Sie wird gefeiert am Vorabend des Namensfestes der Heiligen Walburga. Die war Äbtissin eines Nonnenklosters.

… oder Feinsilber. Foto: oh / BZV

Gleichzeitig versammeln sich der Sage nach Hexen auf dem Tanzplatz bei Thale, um von dort aus gemeinsam zum Brocken zu fliegen, wo das eigentliche Hexenfest mit dem Teufel steigt. Daran erinnert die zweite Sonderprägung des Harzer Hexentalers.

Bad Grund: Walpurgis-Feier findet online statt

Der Hexentaler ist das eine – die Hexenparty das andere. Trotz Pandemie wollen auch die Hexen in der Region nicht ganz auf das Feiern verzichten. Fans sollten sich am Abend des 30. April nichts vornehmen, es sich stilecht verkleidet auf dem Sofa gemütlich machen und den PC anschalten. Auf der Webseite walpurgis-badgrund.de, auf Youtube und auf Facebook kann mit Abstand, aber gemeinsam gefeiert werden.

Theaterstück aus Bad Grund kommt als Film

Unter anderem mit der Premiere des Filmes „Urian und die silbernen Tannenzapfen“. Er basiert auf einem Theaterstück von Manfred van Daak. Gedreht wurde an diversen Orten rund um Bad Grund. Passend dazu gibt es eine ganze Walpurgis-Sendung mit Konzertmitschnitten von Daniel Schulz, mit einem Schmink-Tutorial und vielem mehr. Am Ende gibt es dann doch noch die große Sause, wenn auch nur virtuell: Die große Livestream-Disco. Mittanzen im Wohnzimmer ist erlaubt.

Auch im Oberharz wird Walpurgis digital gefeiert

Auch im Oberharz feiert man Walpurgis 2021 digital. Auf der Website des Harzer Tourismusverbandes gibt es die Einladung dazu. Am nächsten Freitag, dem 30. April, wird eine virtuelle Harz-Landkarte freigeschaltet. Auf dieser verbergen sich hinter diversen Orten Aktionen, Cocktail-Rezepte oder Tanzmoves.

Um sich die Wartezeit zu verkürzen, gibt es für alle Hexen und Teufel das Walpurgis-Quiz. Mitmachen lohnt sich, denn zu gewinnen gibt es Gutschein-Hefte im Wert von etwa 150 Euro. Beim nächsten Ausflug in den Harz können die Gewinner diese dann einlösen.