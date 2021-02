Das Besondere an der Dörge-Chronik:

Die Chronik wurde im Jahr 1956 vom damaligen Ortschronisten Otto Dörge in nur einer Ausfertigung handschriftlich geschrieben.

Er berichtet unter anderem ausführlich über die Ereignisse in Gittelde, die sich in der NS-Zeit, im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit bis 1956 ereignet haben.

Diese handschriftlich verfasste Chronik liegt seit 1984 als Dauerleihgabe des Fleckens Gittelde verschlossen in einer Schauvitrine in der Gittelder Heimatstube. Sie gilt als „das Juwel“ der Ausstellung.

Der Inhalt ist nur wenigen Personen bekannt.