Torbogen zur Gittelder Friedhofszufahrt ist denkmalgeschützt

Laut einer Überprüfung durch die Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz (EFAS) in Wolfenbüttel soll die Standfestigkeit des mehr als 100 Jahre alten Torbogens an der Friedhofszufahrt in Gittelde nicht mehr gewährleistet sein. Das Tor soll marode und einsturzgefährdet sein (wir berichteten). Auf Nachfrage beim Pressesprecher der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig (EKD), Michael Strauß, teilt dieser mit, dass der Torbogen nach Aktenlage unter Denkmalschutz stehe.

Zuständig für das Bauwerk sei die Kirchengemeinde, nicht die Landeskirche beziehungsweise die landeskirchliche Bauabteilung. Seitens der Landeskirche habe es auch keine definitive Einlassung zur Zukunft des Torbogens gegeben, so der Pressesprecher weiter. „So weit wir sehen, hat der Kirchenvorstand beschlossen, aufgrund geschätzter Sanierungskosten einen Rückbau ins Auge zu fassen“, erklärt Strauß. „Grundsätzlich kann eine Förderung der Sanierung des Torbogens bei der Landeskirche beantragt werden“.

Eine mögliche Förderung hängt von mehreren Faktoren ab

Ein solcher Antrag liege aber bisher nicht vor. Ob er positiv beschieden würde, hänge von mehreren Faktoren ab, die zu prüfen wären. Auf jeden Fall müsse die Kirchengemeinde die Verkehrssicherungspflicht im Auge behalten und bei Gefahr im Verzug der Torbogen gesperrt werden, damit kein Mensch zu Schaden käme.

Die Gittelder Einwohner haben durch den Gemeindebrief der Kirchengemeinde von dem geplanten Abriss erfahren. Wie es im Gemeindebrief heißt, und was auch Günther Schalude-Schellmann vom Kirchenvorstand auf Nachfrage bestätigte, sei eine Sanierung des Torbogens wegen der hohen Kosten für die Evangelische Kirchengemeinde in Gittelde nicht möglich. Schalude-Schellmann schätzt die Kosten für eine Sanierung auf zwischen 18.000 bis 25.000 Euro. Wobei Schalude-Schellmann dies auch gleich einschränkt und sagt: „Das Tor ist nicht mehr sanierungsfähig, es müsste abgerissen und neu gebaut werden“. Denn seiner Meinung nach würde der mehr als 100 Jahre alte Beton und die verbauten nur drei bis vier Millimeter breiten Bewährungseisen zur Stabilisierung einer Sanierung nicht standhalten.

Pfarrerin: Positiv, dass der Torbogen vielen Menschen wichtig ist

Pfarrerin Melanie Mittelstädt erklärte vor kurzem, dass sich der Kirchenvorstand bei der Entscheidung zum Abriss in einer Zwickmühle befunden und unter Handlungsdruck gestanden habe. Zum einen würde man den Torbogen gerne erhalten wollen, die Kosten für eine Sanierung würden jedoch die finanziellen Mittel weit übersteigen. Und zum anderen berge das Tor ein Sicherheitsrisiko, denn die Kirchengemeinde hafte, wenn es dort zu Unfällen kommen sollte, so Mittelstädt.

Umso mehr freue sich die Pfarrerin nun, dass sich der Ortsbürgermeister, Olaf de Vries, der Ortsrat und einige Einwohner dazu bereit erklärt hätten, sich für den Erhalt des Torbogens stark zu machen. „Ich empfinde das als sehr positiv, dass der Torbogen vielen Menschen wichtig ist und ihnen etwas bedeutet“, so Mittelstädt. Das geplante gemeinsame Gespräch mit dem Ortsbürgermeister, dem Ortsrat, der Pfarrerin und einigen Einwohnern ist für den 25. Januar geplant. Der Torbogen zu der Friedhofseinfahrt, der Torbogen zum Eingang zur Kirche und die einstige Zaunanlage wurden 1912 von dem Direktor der Fassfabrik (später Mende) Hermann Heine gestiftet.