Der DRK-Ortsverein Windhausen lädt zum Blutspenden am Mittwoch, 20. Januar, von 16 Uhr bis 19.30 Uhr in die Dorfgemeinschaftsanlage „Alte Burg" in Windhausen ein.

Der Ortsverein weist darauf hin, dass die Hygienevorschriften aufgrund der Corona-Pandemie eingehalten werden. Es besteht Maskenpflicht.

„Blut wird dringend gebraucht“, so die Vorsitzende Petra de Vries. Blutspender sollen bitte den Blutspende- und Personalausweis mitbringen. Jeder Spender erhält ein leckeres Lunchpaket.