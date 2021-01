Heiligabend-Gottesdienst als Andacht an der Kirchenwand

Bad Grund Gottesdienst mal anders: Weihnachtsgeschichten wurden in Bad Grund in Endlosschleife an die Außenwand der Kirche projiziert.

Damit Weihnachten auch in Bad Grund die Gottesdienste aufgrund der Corona-Auflagen nicht ausfallen mussten, hatte der Kirchenvorstand eine nicht alltägliche Idee: Er lud an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag in der Zeit von 15 bis 20.30 Uhr zu einer Video-Andacht mit Pastorin Astrid Schwerdtfeger an der Außenwand der St. Antonius-Kirche ein. Der Weihnachtsbaum, der bereits seit dem 1. Advent auf dem Kirchplatz erstrahlte, sorgte auch während der Video-Andachten für einen festlichen Rahmen. Zudem waren die Kirchenfenster erleuchtet. Und aus dem Gotteshaus erklang Weihnachtsmusik, die von CD abgespielt wurde.

Weil die liturgische Feier mittels der Weihnachtsgeschichten in einer Endlosschleife nicht im Gotteshaus, sondern an dessen Außenwand lief, stand zwischen Kirche und altem Rathaus genug Platz für Gottesdienstbesucher Verfügung. Diese Idee, die mit durchgehender Einhaltung der Abstandsregeln sehr gut angenommen wurde, erfuhr große Anerkennung.

Am 2. Weihnachtstag fand dann ein Festgottesdienst in der St. Antonius-Kirche statt, allerdings durften daran nur die 25 angemeldeten Besucher unter Einhaltung der Corona-Hygiene-Vorgaben teilnehmen.