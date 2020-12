Kita Eisdorf darf sich über erneute Auszeichnung freuen

Die Mädchen und Jungen, welche die Kindertagesstätte St. Georg in Eisdorf besuchen, deren Eltern und die Mitarbeiterinnen hätten eigentlich nicht nur das Jubiläum dieser Einrichtung gefeiert (wir berichteten), sondern auch die Tatsache, dass sie weiterhin eine zertifizierte Bewegungskindertagesstätte sein wird.

So schaute Gesundheitspädagogin Carmen Frisch erneut als Beauftragte des Sportbundes und Multiplikatorin für die Fortbildung des pädagogischen Personals in der Kita vorbei, um zu testen, ob sie das Markenzeichen „Bewegungskindergarten" der Niedersächsischen Turnerjugend erneut überreichen dürfe.

In ihrer Begrüßungsrede brachte Kindertagesstättenleiterin Andrea Stewers­-Schubert ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass Carmen Frisch erneut zugegen war. Sie rief kurz in Erinnerung, was die Kindertagesstätte, in der im Prinzip „Bewegung" immer schon groß geschrieben wurde, auf die Beine gestellt hatte, um diese Auszeichnung erneut zu erhalten.

Carmen Frisch erinnerte daran, dass dieses Markenzeichen bereits seit mehr als zehn Jahren verliehen wird, und dass alle zwei Jahre unter Beweis gestellt werden muss, dass es weiter verwendet werden darf. Und damit hatten Andrea Stewers-Schubert und ihr Team keine Probleme, denn die Kinder haben viel Spaß an der Bewegung und die Eltern unterstützen das Konzept.