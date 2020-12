Kirchengemeinde sammelt Hilfsgüter für den Kaukasus

Sechs Wochen lang tobten heftige Kämpfe um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach. Und die Zivilbevölkerung leidet. Daher appelliert Pastorin Astrid Schwerdtfeger: „Bitte helfen Sie mit Sachspenden, gern auch mit Geldspenden den Menschen im aktuell bombardierten Armenien und Berg-Karabach! Kurz vor dem Wintereinbruch stehen zahllose Armenier vor dem Nichts: Ihre Häuser sind zerbombt, es fehlt an allem – an Lebensmitteln, an warmen Sachen, an medizinischer Versorgung.“ In der zweiten Adventswoche werden die Spenden von der St.-Antonius-Kirchengemeinde Bad Grund und der Maria-Magdalenen-Kirchengemeinde Wildemann gesammelt.

Im Gemeindebrief schreibt Pastorin Schwerdtfeger: „Die Ursachen für den gegenwärtigen Konflikt sind vielfältig. Die politische und militärische Situation ist unübersichtlich. Unbestritten aber ist die verzweifelte Lage der Zivilbevölkerung. In einigen Städten sieht es aus wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Nun haben sich die verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan zwar im November unter der Vermittlung Russlands auf einen Waffenstillstand geeinigt, doch damit endet die Not der Zivilbevölkerung noch lange nicht. Denn Hunderttausende Menschen sind nun obdachlos. Benötigt werden daher vor allem warme Sachen wie Wintermäntel, Jacken, Schals, Handschuhe, Regenjacken, auch Decken und Schlafsäcke – für Kinder und Erwachsene. Die Kirchengemeinden bitten um sofort gut tragbare Bekleidung, denn es gibt keine Möglichkeit, die Sachen vorab zu sortieren. Zudem werden Rollstühle und Rollatoren gebraucht.

Spenden könnten nun die Not ein wenig lindern. Die Hilfsgüter können an folgenden Orten abgegeben werden: Jeweils vom 7. bis 12. Dezember in Bad Grund, in der Garage des Pfarramtes (Markt 21), in Wildemann im Gemeindehaus (Innerstestraße 1, 10 bis 12 Uhr), in Clausthal in der Garage neben dem Gemeindehaus (Schulstraße 2 A), Zellerfeld in der Garage neben dem Gemeindehaus (Bornhardtstraße 4) sowie in Buntenbock am 11. und 12. Dezember jeweils 12 bis 16 Uhr, Mittelweg 11 in der Scheune.

Der Transport der Hilfsgüter erfolgt mit Lkw von Hannover über Bulgarien, das Schwarze Meer und Georgien nach Armenien. Gern werden für die hohen Transportkosten auch Geldspenden entgegengenommen.

Konto: Kirchenamt Northeim, IBAN: DE76 2635 1015 0004 023958 BIC: NOLADE21HZB Sparkasse Osterode Verwendungszweck: 735056 Winterhilfe für Armenien