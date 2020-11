Weihnachtsbaum am Ehrenmal soll auch dieses Jahr schön werden

Inzwischen ist es zu einer schönen Tradition geworden, bei der immer viele Einwohner Gitteldes dabei sind: das Aufstellen des Weihnachtsbaumes am Ehrenmal durch den Junggesellenklub. Damit auch in diesem Jahr wieder ein schön geschmückter Baum dort stehen kann, ruft der Junggesellenklub Eltern und Kinder zum gemeinsamen Basteln auf.

Aufgrund der Corona-Krise kann der Baum nicht wie in den Vorjahren im großen Rahmen geschmückt werden. „Zusammen basteln und schmücken, wie es in den vergangenen Jahren der Reitverein, die Feuerwehr oder die DLRG veranstaltet haben, wird leider nicht möglich sein“, so die Junggesellen in ihrem Aufruf „deshalb seid ihr Kids und Eure Eltern gefragt“.

Der Junggesellenklub übernimmt dieses Jahr alleine den Aufbau des Baumes

Das Aufstellen und das Schmücken erfolgt diesmal allein durch den Junggesellenklub. Der selbstgebastelte Weihnachtsbaumschmuck, der idealerweise wetterfest und mit einem Band zum Befestigen ausgestattet ist, kann ab Dienstag, 16. November, bis Freitag, 27. November, kontaktlos in einer Holzkiste vor Lück´s Laden abgegeben werden. „Wir sind jetzt schon ganz gespannt auf die kleinen Kunstwerke und die Ideen der Kinder, und freuen uns darauf, mit Eurer Hilfe das Dorf in Weihnachtsstimmung zu bringen“.