Ende Oktober fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des FC Eisdorf statt. Neben dem Jahresbericht und Mitgliederehrungen erfolgte auch die Neuwahl des Vorstandes.

Zu Beginn legte der erste Vorsitzende, Ulrich Pinnecke, seinen Jahresbericht vor und bedankte sich vorab bei seinen Kollegen vom Vereinsvorstand für die immer währende Bereitschaft, sich für das Wohl des Vereins einzusetzen. Anschließend gab er einen Einblick in die Aktionen der einzelnen Mannschaften. Pinnecke betonte außerdem, dass er erfreut über die Verpflichtung des neuen Fußballtrainers Ruven Schröder sei.

Aktuell 240 Vereinsmitglieder

Durch die Corona-Pandemie wurde die zunächst erfolgreich gestartete Saison jedoch beendet. Bis zu diesem Zeitpunkt seien es Trainer und Mannschaft gelungen, sich den ersten Tabellenplatz zu sichern. „Somit wurde am grünen Tisch entschieden, dass der FC in die neue geteilte Kreisliga aufstieg.“ Weil man durch diesen sportlichen Erfolg auch weitere neue Spieler für den Verein habe gewinnen können, sei es möglich geworden, in der Saison 20/21 eine zweite Elf zu melden, für die Julian Fuchs Verantwortung übernommen hat. Der Jugendfußball ist weiter im FC Westharz integriert. Aktuell hat der FC Eisdorf 240 Mitglieder, dazu gehören auch 33 Jugendliche der Jahrgänge 2005 bis 2010.

Das Hallenturnier in Badenhausen habe erstmals im November der vergangenen Saison stattgefunden und sei trotz ungewohntem Zeitpunkt wieder ein voller Erfolg gewesen. Herbert Armbrecht konnte durch seinen unermüdlichen Einsatz eine Vielzahl an Sponsoren für das Turnier gewinnen.

15 Auszeichnungen mit Ehrennadel

Auf die zu Ehrenden zu sprechen kommend, brachte der Vorsitzende zunächst seine Freude zum Ausdruck, dass viele Mitglieder überaus lange die Treue zum Verein hielten, auch wenn die Tendenz der Mitgliederzahlen eher nach unten ginge. Die Goldene Ehrennadel für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde während der Ehrung viermal vergeben und fünfmal wurde die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft überreicht. Für zehn Jahre Vorstandsarbeit erhielt Kassenwart Simon Lange im Auftrag des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) Kreis Göttingen-Osterode die Silberne Ehrennadel des Kreises. Auf dem Bezirksehrungstag im Oktober 2019 in Wolfsburg durfte sich Spielausschussvorsitzender Lars Elligsen darüber freuen, dass seine langjährige Vorstandsarbeit mit der Silbernen Ehrennadel des Bezirks gewürdigt wurde.

Neuer Kassenwart gewählt

Vorstandsmitglied des Kreissportbundes Göttingen-Osterode, Wolfram Marx, nahm ebenfalls an der Versammlung teil. Er zeichnete die vier Vereinsmitglieder Simon Lange, Ulrich Pinnecke, Lars Elligsen und Jürgen Oppermann mit Ehrennadeln des Landessportbundes Niedersachsen aus.

Der Vorstand des FC Eisdorf (von links): Herbert Armbrecht, Jürgen Oppermann, Waldemar Kaminski, Joshua Halpape, Ulrich Pinnecke. (Es fehlen Marc Meier und Lars Elligsen.) Foto: Petra Bordfeld / HK

Simon Lange habe nicht nur seit zehn Jahren das Amt des Kassenwartes in den Händen gehabt, er sei zudem mittlerweile 32 Jahre Mitglied des FC Eisdorf. Ulrich Pinnecke, der von 2006 bis 2016 zweiter Vorsitzender des Vereins war und seit vier Jahren den Vorsitz führt, wurde für sein immer währendes Engagement geehrt. Lars Elligsen erhielt für seine 18-jährige Vorstandsarbeit die Auszeichnung. Jürgen Oppermann ist seit 43 Jahren Schriftführer des FC Eisdorf. „Hochachtung für über 40 Jahre Ehrenamt. Da kann man nur vermuten, wie viele Kilometer er mit dem Kugelschreiber schon geschrieben hat“, bedankte sich Marx. Abschließend wünschte der Gast allen Geehrten weiter viel Schaffenskraft im Ehrenamt und für den FC Eisdorf.

Bei der Wahl der Vorstandsämter gab es bis auf den Kassenwart ausnahmslos Wiederwahlen. Als Nachfolger des bisherigen Kassenwartes, Simon Lange, wurde der 22-Jährige Joshua Halpape gewählt, dessen Vater bereits von 2000 bis 2010 dieses Amt inne hatte.cau

Info: Ehrungen und Wahlen

Ehrungen:

Für 25 Jahre: Rose-Marie

Boledo, Tim Pflugfelder, Kevin Rath, Fabian Schnute und Anette Koch

Für 50 Jahre: Wolfgang Ernst, Michael Koch, Joachim Lawes und Frank Schnute

Wahlen:

Erster Vorsitzender: Ulrich Pinnecke, Zweiter Vorsitzender: Herbert Armbrecht, Dritter Vorsitzender: Waldemar Kaminski, Kassenwart: Joshua Halpape, Schriftführer: Jürgen Oppermann, Spielausschussvorstand: Lars Elligsen, Jugendleiter: Marc Meier, Kassenprüfer: Jonas Wilk, Jonah Kriebel und Jonas Meinecke, Platzkassierer: Paul Kühne und Thorsten Schmidt, Ehrenrat: Ulrich Pflugfelder, Gerrit Jentsch und Torsten Böttcher, Gerätewart: Thomas Jablonski, Fähnrich: Nils Ueberschär