Jenni schreibt und liest Geschichten – auch für das Märchental

Jennifer Maria Tronniers, kurz Jenni, erblickte vor fast 70 Jahren als Gerd das Licht der Welt. Als Mann hat sie filmreife Aktionen auf die Beine gestellt – ebenso, wie jetzt als Jenni, auch, wenn Jennis Leben nie auf Celluloid festgehalten wurde. Dafür hat sie mittlerweile immer einen Block und einen Stift dabei, um die Realität und ihre Fantasie auf Papier zu bannen.

Da alle ihre Geschichten unterschiedlicher Länge ein Werk für alle werden sollen, die gerne lesen, ist sie noch immer auf der Suche nach einem Verleger. Mit ihrer Suche nach dem Abenteuer hat sie schon als 14-jähriger Gerd begonnen. So lernte er etwa auf dem Bremer Flughafen das Segelfliegen. Voller Stolz erinnert sich Jenni als einstiges Mitglied einer Haltergemeinschaft an die große Welle, die sie damals in 5.000 Metern Höhe geflogen ist, und über ihre längste Stecke von 225 Kilometern. Heute sei das nicht mehr sehr viel, aber damals sei das bemerkenswert gewesen.

Jenni schrieb für das FS-Magazin, einer Fachzeitschrift für Flugsimulatoren, Berichte. Außerdem hängen all die Segelflugzeugtypen, die sie geflogen hat, bei ihr als Mobiles unter der Decke. Und sie fertigt aktuelle Modelle für Mitglieder aus dem FSC Hamburg (Flight Simulator Club). Online-Fliegen steht ebenfalls auf ihrem Plan.

Familie und Haus waren wichtiger

Mit 27 Jahren gab sie das Segelfliegen auf, weil Familie und Hausbau wichtiger waren: Im Herbst 1977 heiratete sie, damals noch als Gerd, das erste Mal. Mit 28 baute er in Ohlenstedt bei Osterholz-Scharmbeck sein Haus primär in Eigenleistung, drei Jahre später sollte die Scheidung dafür sorgen, dass er Frau und Haus verlor. So wurde er alleinerziehender Vater zweier Kinder und war von 1985 bis 2011 im Landesverband „Alleinerziehender Mütter und Väter“ in Bremen vertreten. Die letzten zwölf Jahre hatte er das Amt des Vorsitzenden inne und war auch Mitglied im erweiterten Bundesvorstand. 2012 erhielt Gerd eine Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Kanzleramt – in Anerkennung seiner Tätigkeit für Alleinerziehende sei das ein Höhepunkt gewesen, sagt Jenni heute.

Nach zwei Jahren der Verschnaufpause machte er als 36-Jähriger den Sportbootführerschein, den Segelschein für Binnengewässer und den BR-Schein für Küstenschifffahrt. Mit seiner zweiten Familie segelte Gerd auf der Weser von Bremen aus bis in die Nordsee. Die Ziele hießen unter anderem Norderney, Borkum und Helgoland. Außerdem segelte er entlang der Küste vor den Niederlanden bis nach Amsterdam – nicht aber auf nur einem Boot, sondern sowohl mit Sechs-Meter-Einmastern und zehn Meter langen Zweimastern.

Nach der Segelzeit wollte seine Frau Anfang der 1990er Jahre in den Sattel steigen. Während sich Gerd für den Motorradsitz seiner 250er Honda entschied, suchte seine Frau das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. Irgendwann wollte auch er wissen, ob etwas an dem Sprichwort dran ist. Das Glück sollte allerdings nicht für seine zweite Ehe gelten, denn 1995 erfolgte die zweite Scheidung.

Zwei Jahre später gab Gerd dem inneren Druck nach, dazu zu stehen, dass er im falschen Körper geboren wurde und lieber Frau als Mann sein wollte.

Von Bremen nach Tettenborn

Es verschlug Jenni schließlich von Bremen nach Tettenborn. Dort wollte ihr Sohn aus zweiter Ehe als gelernter Koch ein Restaurant eröffnen. „Ich kam mit Sack und Pack sowie vier Katzen mittels Transporter und Anhänger, um die Gaststätte auf Vordermann zu bringen“, erinnert sich Jenni heute. Allerdings war das Vorhaben zum Scheitern verurteilt: Einen Tag nach Jennis Ankunft wurde die Wohnung gekündigt und das Restaurant war nicht mehr zu verpachten. Allein wegen ihrer vier Katzen wollte sie sich nicht unterkriegen lassen, sondern machte sich auf die Suche nach einer anderen Wohnung. Zuerst wollte sie ihre Zelte in Göttingen aufschlagen, als sie im Internet ein Inserat einer Wohnung in Bad Grund entdeckte. Sie meldete sich und bekam den Zuschlag. „Ich habe mich ganz schnell in diese Gemeinde und die Berge verliebt“, sagt sie.

Mittlerweile kennt sie im Prinzip auch jeden Stolperstein, denn sie trägt den Harz Kurier seit dreieinhalb Jahren aus. Weil sie aus diesem Grund viel unterwegs ist, kam ihr die Idee, zu walken. „Auf vier Beinen trage ich auch die Zeitung aus“, sagt sie schmunzelnd. Denn ihre anderen „beiden Beine“ sind ihre Walkingstöcke.

Die rund 15 Kilometer, die sie pro Tag hinter sich legt, haben eine weitere Idee aufkommen lassen: Sie wollte in zwei Jahren, dem Jahr, in dem sie 70 Jahre alt wird, am Walking-Wettbewerb für Senioren teilnehmen. Sie hofft, dass dann die Corona-Pandemie der Vergangenheit angehört und ihr nicht einen Strich durch die Rechnung machen wird.

Das Ausbremsen durch die Corona-Pandemie führte allerdings dazu, dass sie sich wieder mit dem Schreiben beschäftigt. Denn erstmals schrieb sie bereits vor rund 30 Jahren Geschichten auf, die sich mit ihren Segeltörns und ihren Katzen befassten. Eine Liebeserklärung zu ihrem Motorrad fehlt auch nicht. Mittlerweile schreibt sie ihre Erlebnisse auf, die sie auf den Wandertouren erfährt. Dabei übernimmt nicht selten ihre Fantasie die Regie. „Man muss der Fantasie freien Lauf lassen und über diese Wesen auch Geschichten schreiben, denn nur darin zeigen sie sich“, erklärt sie.

Beim Walken und Schreiben kam sie auch am Märchental Bad Grund vorbei. Dort traf sie auf die beiden Pächter Sarah Hoffmann und Gordon Dammeyer, kam mit ihnen ins Gespräch und zählt mittlerweile zu den Dauergästen, hilft ihnen bei der Reparatur der Märchenhäuser und auch, wenn mal Not am Mann ist. „Ich bin schließlich immer da, wenn das Märchental geöffnet hat, mir fallen dort immer wieder neue Kapitel ein für mein Buch ein.“

Wie es dazu gekommen ist? In dem Moment, als Jenni das Märchental betrat, sei ihr die Idee gekommen, ihr Buch mit dem Märchental zu verbinden, in dem sie schließlich die Hüterin der Schattentiere ist. Jetzt fehlt ihr nur noch ein Verlag, der ihre Geschichten bundesweit herausgibt, in denen sie ein Suchspiel verankern möchte. Der Leser, der die meisten Punkte zusammen bekommt, sollte dann als Gewinn ein Wochenende in Bad Grund verbringen dürfen. „Geldgeber müssten sich doch finden lassen“, hofft die Hobby-Autorin.