Holztransporter stürzt im Harz um – Bergung schwierig

Bad Grund. Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Waldweg nahe der B242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Bad Grund alarmiert.

Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Waldweg nahe der B242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Bad Grund alarmiert. Oberhalb des „Kraftzwerges“ war gegen 18.50 Uhr ein mit Holzstämmen beladener Transporter verunglückt.

Der Holztransporter war in einer Rechtskurve vom Weg abgekommen und umgekippt. Zugmaschine und Auflieger blieben auf der rechten Seite liegen. Der 35-jährige Fahrer erlitt keine Verletzungen. Noch am Abend wurde ein erster Bergungsversuch mit einem Kranwagen unternommen, das teilte die Polizei unserer Zeitung auf Nachfrage mit. Diese sei aufgrund des schwierigen Geländes jedoch nicht geglückt. Erst am Mittwoch konnte ein spezielles Bergungsfahrzeug eingesetzt werden. kic