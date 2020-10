Autofahrer bei Unfall in Eisdorf verletzt

Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr hat ein Autofahrer in Eisdorf am Mittwochmorgen einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Unfallverursacher verletzt. Der Unfall ereignete sich, als der Mann von einem Parkplatz in der Frankfurter Straße auf die Straße fahren wollte. Ein anderer Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Laut Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

