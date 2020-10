Schützenvogt von Bad Grund blickt sorgenvoll in die Zukunft

Nach Eröffnung der Jahreshauptversammlung überbrachte Ortsbürgermeister Holger Diener nicht nur die Grüße von Rat und Verwaltung, sondern dankte in seiner Eigenschaft als Oberschützenvogt dafür, dass das Schützenwesen in Bad Grund von den wenigen aktiven Schützenbrüdern noch am Leben erhalten werde. Ein besonderer Dank ging dabei an das Ehepaar Ursel und Ralf Räkel, die mit dem Betrieb des Schützenhauses dafür sorgten, die Schützengesellschaft zu erhalten. Schützenvogt Ralf Räkel brachte es in seinem Jahresbericht auf den Punkt: „Sollten im Schützenhaus Corona-bedingt bis in das nächste Jahr hinein keine Veranstaltungen mehr möglich sein, muss auf der JHV im April 2021 die Auflösung des Schützenvereins beantragt werden!“

Die Jahresbeiträge der 19 aktiven und 26 fördernden Mitglieder reichten zur Deckung der Kosten für Energie, Versicherung und Prüfgebühren an den Landkreis bei weitem nicht zum Erhalt des Schießbetriebes und des Schützenhauses. Nur über die Einnahmen aus Veranstaltungen der verschiedensten Art durch befreundete Vereine im Schützenhaus sei es möglich. 19 Aktive und 26 Fördermitglieder Seit Februar hätten keine Veranstaltungen im Schützenhaus mehr durchgeführt werden können, so dass durch Ablauf des Verfallsdatums bei Bier und Nahrungsmitteln ein Schaden von rund 1.800 Euro entstanden sei. Fördermittel in Zeiten von Corona für den Betrieb von Vereinsheimen seien nicht vorgesehen. Die anwesenden Vorsitzenden der Siedlergemeinschaft Grüne Tanne, der Südtiroler und vom Sozialverband dankten Ralf Räkel und seiner Frau Ursel für die gute Zusammenarbeit und sprachen die Hoffnung aus, ihre Veranstaltungen bald wieder im Schützenhaus stattfinden lassen zu können. Keine Veranstaltungen Die fehlenden sozialen Kontakte bereiteten Sorgen, dazu hatten die Vorsitzenden zahlreiche Terminvorschläge mitgebracht. Zum Vereinsjahr 2019 – das noch mit einem geringen Überschuss abschloss, legte Rechnungsführerin Ursula Salinger den Kassenbericht vor. Kassenprüfer Claus Messerschmidt bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und erwirkte die Entlastung des Vorstandes. Der Bestand des Schützenhauses Bad Grund ist gefährdet. Foto: Peter Schwinger / HK In Vertretung des Schießwartes Günther Machnik wurde auch der Schießbericht von Claus Messerschmidt abgegeben. Die Rundenwettkämpfe hätten bisher als Mannschaft mit Horst Franke, Günther Machnik und Claus Messerschmidt in Zusammenarbeit mit der Schützengesellschaft Gittelde stattfinden können, wobei kreisweit vorzeigbare Ergebnisse erreicht worden seien. Leider könne man, nach Ausscheiden von Günther Machnik, nur noch als Einzelschützen teilnehmen. Zum Training sei der eigene Schießstand an 23 Tagen im Jahr 2019 genutzt worden. Info: Neuwahl Schützenvogt: Ralf Räkel

