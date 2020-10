Neu eröffnet: das „Grundner Wohnzimmer“

In der ehemaligen "Alten Wurstküche" in der Osteroder Straße 3 eröffnete die Zukunftsbergstadt das neue "Grundner Wohnzimmer".

„Hinein in die gute Stube!“, lädt die Initiative Zukunftsbergstadt ein. Denn ihr „Grundner Wohnzimmer“ hat jetzt seine Türen geöffnet. Nachdem in den vergangenen Wochen fleißig in der ehemaligen „Alten Wurstküche“ in der Osteroder Straße 3 gewerkelt wurde, kann die Zukunftsbergstadt nun stolz die Eröffnung des neuen „Grundner Wohnzimmers“ verkünden.

Birgit Sturm, die Hauptinitiatorin des „Grundner Wohnzimmers“ betont das wichtigste Ziel: „Wir wollen einen Ort der Begegnung für alle schaffen, an dem man sich ganz unverbindlich treffen, sich informieren, diskutieren und gemeinsame Zeit verbringen kann.“ Der neue Treffpunkt soll neben Gesprächs- und Lesemöglichkeiten auch als Informationsort für alles rund um Bad Grund dienen, eine Tauschbörse für unterschiedlichste Alltagsdinge bieten und einen kleinen Dauerflohmarkt beherbergen. Leader-Projektmanager in das Wohnzimmer umgezogen Zusätzlich wird der Leader-Projektmanager für die Innenstadtentwicklung in Bad Grund, Nikolai Simon-Hallensleben, seine Sprechzeiten künftig im „Grundner Wohnzimmer“ abhalten und folglich nicht mehr im alten Rathaus anzutreffen sein. Künftig wird Simon-Hallensleben mindestens mittwochvormittags von 9 bis 11 Uhr und donnerstagnachmittags von 15 bis 17 Uhr in der Osteroder Straße 3 für Gespräche anwesend sein. Darüber hinaus wird eine Gruppe von Ehrenamtlichen häufig vor Ort sein, sodass das „Grundner Wohnzimmer“ fast täglich geöffnet sein wird. Der Betrieb der Räumlichkeiten basiert auf rein ehrenamtlicher Mitarbeit. Getränke und Essen können nicht ausgegeben, dürfen aber gerne selbst mitgebracht werden. Die beteiligten ehrenamtlichen Personen aus der Zukunftsbergstadt freuen sich über viele Gäste und ausgiebige Gespräche in gemütlicher Atmosphäre. Die Öffnung der Räume wird unter Corona-Bedingungen stattfinden, das heißt, dass neben den gängigen AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken für Mund und Nase) nur fünf Personen gleichzeitig das „Grundner Wohnzimmer“ besuchen können. Weitere Informationen zum Projekt inklusive der Öffnungszeiten und zur Zukunftsbergstadt allgemein gibt es im Internet unter www.zukunftsbergstadt.de.