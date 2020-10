Zukunftsbergstadt gewinnt ein Beratungs-Stipendium

Bad Grund soll ein lebenswerter Ort bleiben und noch attraktiver werden. Dieses Ziel verfolgt die Initiative von Bad Grunder Bürgern „Zukunftsbergstadt“. Und dieses Engagement wird jetzt belohnt. Denn die Zukunftsbergstadt gehört zu deutschlandweit 100 Initiativen, die jetzt von Startsocial mit einem Beratungsstipendium unterstützt werden. Der Startsocial-Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dient dem Zweck, ehrenamtliches Engagement in Deutschland zu stärken.

Die Initiative erhält ein viermonatiges Coaching mit erfahrenen Fach- und Führungskräften sowie vielfältige Netzwerk- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt der Förderung stehen bei Startsocial der Wissenstransfer und die Vernetzung zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Als eine von sechs in Niedersachsen ausgezeichnet

In Niedersachsen ist die Zukunfts-bergstadt eine von sechs Initiativen, die von Startsocial unterstützt wird. Über das Coaching hinaus haben die 100 Ausgewählten die Chance, in weiteren Runden des Wettbewerbs zusätzliche Auszeichnungen und finanzielle Unterstützung zu erhalten. „Die Initiatoren und Unterstützer der Zukunftsbergstadt freuen sich sehr über diese Auszeichnung und die damit verbundene Unterstützung“, erklärt Andreas Lehmberg, der zu den Gründern der Initiative gehört. Die Schwerpunkte der Beratung werden in den kommenden Wochen abgestimmt, wenn die Coaches vorgestellt werden.

„Grundsätzlich soll die Beratung mit dazu beitragen, dass die Bergstadt Bad Grund ein lebenswerter Ort bleibt und noch attraktiver wird. Damit kommt dieser Gewinn der gesamten Bergstadt und somit allen zugute, die sich mit viel Engagement und Ideen für Bad Grund einsetzen. Sinnvoll ist sicherlich, dass die Coaches in Bereichen unterstützen, bei denen das Ehrenamt an Grenzen stößt“, teilt die Initiative mit. Hierzu zählen beispielsweise Aspekte der Wirtschaftsförderung, der Infrastruktur- oder der Immobilienentwicklung. Darüber hinaus sollte es auch darum gehen, die ehrenamtlichen Initiativen wie die Zukunftsbergstadt und die Vereine und Organisationen nachhaltig zu stärken.

Beispiel-Aktion: Weitere Harzsteine sollen Eichelberger Pavillon dekorieren

Initiative von Bad Grundern

Die Zukunftsbergstadt ist eine Initiative von Bad Grundern, die mit vielfältigem Engagement und vielen Ideen dazu beitragen wollen, die Lebensqualität in Bad Grund zu verbessern. Hierfür haben sich verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die sich den unterschiedlichsten Themengebieten widmen.

Unter anderem liegt ein Schwerpunkt auf der optischen Aufwertung des Ortes. Hierbei wird versucht, den Leerstand zu beseitigen und das gesamte Ortsbild zu verschönern und zu pflegen. Viel Wert wird daneben auch auf ein verbessertes soziales Miteinander gelegt. Weitere Informationen online unter

www.zukunftsbergstadt.de sowie unter www.startsocial.de. kic