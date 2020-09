Oberschule Badenhausen begrüßt 34 neue Fünftklässler

Badenhausen. Schulleiter Frank Keller konnte am Donnerstag 34 neue Fünftklässler in der Turnhalle der Oberschule Badenhausen begrüßen.

Schulleiter Frank Keller konnte am Donnerstag 34 neue Fünftklässler in der Turnhalle der Oberschule Badenhausen begrüßen. Ähnlich wie die Entlassungsfeier der 10. Klassen vor den Sommerferien, fand die Einschulungsfeier unter der Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. So saßen die Schüler mit Abstand in der Halle, die Teilnahme von Angehörigen musste vorab angemeldet werden und während der gesamten Veranstaltung bestand für alle eine Maskenpflicht. Dennoch konnte der Rahmen etwas feierlich gestaltet werden.

Mit dem Hinweis, dass sie etwas Besonderes seien, da sie der erste „Corona-Jahrgang“ seien, begrüßte Schulleiter Keller die neuen Schüler. Coronabedingt gab es auch keine Vorstellungen und Vorführungen anderer Schüler und Gruppen. Und auch der obligatorische Tag der offenen Tür und der Kennlerntag, der immer vor den Sommerferien stattfindet, ist dieses Mal den Corona-Regeln zum Opfer gefallen. Daher betraten die Schüler die Schule am Donnerstag zum ersten Mal. „An der Oberschule beginnt für euch ein neuer Lebens- und Lernabschnitt“, führte Keller weiter aus und bat darum, sich über die Arbeit an der Oberschule eine eigene Meinung zu bilden. „Reden wir miteinander und nicht übereinander“, appellierte Keller. Die Kommunikation miteinander sei gerade in der Corona-Zeit wichtig.

Neuer Lebens- und Lernabschnitt

Nach der Vorstellung aller Lehrkräfte, die im fünften Jahrgang unterrichten, begrüßten die beiden Klassenlehrerinnen, Anna-Maria De Marco und Isabel Schäfer, ihre Schüler mit einem Ballon. Gemeinsam gingen sie dann in ihre Klassenräume, um eine erste Unterrichtsstunde zu halten.

„Kohortenprinzip“ umsetzen

Schulleiter Frank Keller begrüßte die neuen Fünftklässler. Foto: OBS Badenhausen / Schule

In der Zwischenzeit informierte Keller die Eltern und Angehörigen über die derzeitigen Hygieneregeln an der Oberschule, die gemäß des Rahmenhygieneplans des Kultusministeriums umgesetzt werden müssen. So bieten die Schulgebäude und das Schulgelände ausreichend Platz, um das „Kohortenprinzip“ des Rahmenhygieneplans gut umsetzen zu können. Unterschiedliche Ein- und Ausgänge sowie abgegrenzte Pausenbereiche ermöglichen eine Trennung der einzelnen Lerngruppen, sodass ein Mund-Nase-Schutz nur in den Gängen und Fluren getragen werden muss. Dennoch gilt es, vieles zu beachten, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

Die Veranstaltung endete schließlich auf dem großen Schulhof, auf dem die Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen konnten.