Wohnungseinbruch und Raub gibt es laut Polizei kaum noch

Der Leiter des Polizeikommissariats Osterode, Heiko Fette, und der Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann, nutzten die ersten Lockerungen der Corona-Verordnung, um sich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im Rathaus über die Sicherheitslage in der Region auszutauschen. „Ein enger Kontakt zwischen Polizei und Kommune ist ein Erfolgsfaktor für die Sicherheitsarbeit auf örtlicher Ebene. Gerade in Krisenzeiten kommt es darauf an, miteinander im Austausch zu bleiben“, betont Fette. Seit 2016 wird der Sicherheitsbericht der Polizeidirektion Göttingen jährlich herausgegeben (wir berichteten).

Der Sicherheitsbericht gewährt einen Einblick in die Arbeit der Polizei, informiert über aktuelle Entwicklungen und gibt einen Rückblick auf sicherheitsrelevante Themen des letzten Jahres. In dem Gespräch erhielt Bürgermeister Dietzmann einen Überblick über die Arbeit der Osteroder Polizei, zu der auch die Polizeistation Bad Grund gehört. In den polizeilichen Kernaufgaben Kriminalitätsbekämpfung, Einsatzbewältigung und Verkehrssicherheitsarbeit zeichnete Osterodes Polizeichef ein positives Bild: „Im Bereich der Gemeinde Bad Grund ist die Anzahl der Straftaten erneut deutlich zurückgegangen. So kommen beispielsweise Delikte wie der Wohnungseinbruchsdiebstahl und der Raub in Bad Grund quasi nicht mehr vor. Zudem konnten über 73 Prozent der Taten aufgeklärt werden. Das ist ein absoluter Spitzenwert.“

Schattenseiten

Es gibt aber auch Schattenseiten. Wie in der gesamten Region ist auch in Bad Grund festzustellen, dass die Anzahl von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen in Form von Betrugsdelikten zunimmt. Diese werden überwiegend von überregional agierenden Tätern begangen. Hier setzt die Polizei einen Schwerpunkt ihrer Präventionsarbeit.

Mit Blick auf den jüngsten Fund einer so genannten Indoor-Plantage in Gittelde fragte Bürgermeister Dietzmann auch nach der Entwicklung der Rauschgiftkriminalität in seiner Gemeinde. Kommissariatsleiter Fette berichtete von einem allgemein festzustellenden Trend hin zum Missbrauch von Cannabis-Produkten. Dies sei, ganz abgesehen von den strafrechtlichen Konsequenzen, mit Blick auf die körperlichen und psychischen Folgen des Drogenkonsums mit einiger Besorgnis zu betrachten.

Hasskriminalität

Heiko Fette (links) übergibt den Sicherheitsbericht an Harald Dietzmann. Foto: Polizei

Ähnliches gilt für das Phänomen der „Hasskriminalität“ und die damit verbundene Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern. Harald Dietzmann und Heiko Fette sind sich bei diesem Thema einig: „Drohungen und Gewalt insbesondere gegen Kommunalpolitiker, die sich mit hohem persönlichen Engagement für die Belange ihrer Gemeinden einsetzen, dürfen nicht toleriert werden. Das gefährdet den Kern unserer Demokratie!“ Bei der Bekämpfung dieses Phänomens werden Polizei und Gemeinde künftig eng miteinander zusammenarbeiten.

Im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit sind in der Gemeinde Bad Grund keine Auffälligkeiten festzustellen. Im vergangenen Jahr waren zwar fünf Unfälle zu verzeichnen, bei denen jeweils eine Person schwer verletzt wurde. Örtliche Unfallbrennpunkte sind jedoch nicht zu erkennen. Nach wie vor sind nicht angepasste Geschwindigkeit und Ablenkung, beispielsweise durch Smartphones, hauptursächlich für schwerere Unfälle. Daher wird die Verkehrsüberwachung weiterhin einen großen Anteil der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit ausmachen. „In der Gemeinde Bad Grund lebt es sich sicher!“, bilanziert der Leiter des Polizeikommissariates Osterode den Berichtszeitraum.