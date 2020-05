Komposthaufen in Gittelde brennt: Feuerwehr lobt Bürger

Gittelde. Aufmerksame Nachbarn verhinderten bei einem Feuer an Himmelfahrt, dass größerer Schaden entstand. Der Brand war in einem Komposthaufen ausgebrochen.

Ein Feuer ist an Himmelfahrt in einem Komposthaufen in Gittelde ausgebrochen, verletzt wurde dabei niemand. Darüber informiert jetzt die Feuerwehr Gittelde in einer Pressemitteilung.

Demnach wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag, 21. Mai, um 20.07 Uhr alarmiert. Die Brandschützer rückten daraufhin zu einem gemeldeten „Freiflächenbrand klein“ aus, ein Komposthaufen sollte brennen, heißt es in der Mitteilung.

Nachbarn alarmieren frühzeitig

Aufmerksamen Nachbarn sei es zu danken, dass die Rauchentwicklung entdeckt wurde, bevor Schlimmeres passieren konnte. Der Komposthaufen grenzte direkt an eine Scheune. Der eingesetzte Trupp löschte den Schwelbrand mit einem C-Rohr ab. Zur Kontrolle wurde die Einhausung der Lagerstelle entfernt und der Inhalt auseinandergezogen. Die Gittelder Wehr war mit Tanklöschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen und Löschgruppenfahrzeug im Einsatz.

Für Nachlöscharbeiten wurde der Inhalt der Lagerstelle mittels Dunghaken auseinandergezogen. Foto: Feuerwehr Gittelde

Etwa 30 Minuten später wurde die Einsatzstelle wieder an den Eigentümer übergeben. Personenschäden waren nicht zu beklagen. Die Schadenshöhe wie auch die Brandursache sind derzeit unklar, so die Feuerwehr. Erwähnenswert sei das vorbildliche Verhalten aller beteiligten Privatpersonen, sogar ein Einweiser stand bereit. FFW