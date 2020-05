Infektionsrisiko Kind? Mutter mit Vorerkrankung in Sorge

Kinder und Jugendliche gehen mit Erkrankungen meistens ganz anders um, als Erwachsene. Und selbst, wenn sie eine Infektion oftmals kaum selber spüren, können sie doch das Virus in sich tragen. Das macht Eltern, die zur Risikogruppe der Menschen mit Vorerkrankungen gehören, jetzt große Sorgen. Denn die schrittweise Öffnung der Schulen erhöht das Risiko, indirekt mit dem Erreger SARS-CoV-2 in Kontakt zu kommen.

Das beschäftigt auch eine alleinerziehende Mutter aus der Gemeinde Bad Grund , die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie leide seit vielen Jahren unter einer Krebserkrankung, die sie gut im Griff habe, berichtet die Frau. Seit Ausbrechen der Corona-Pandemie geht sie nur zum Einkaufen, wenn es absolut nötig ist, trägt Handschuhe und Schutzmaske. Aber da nun ihr 16-jähriger Sohn wieder zur weiterführenden Schule nach Osterode gehen soll, frage sie sich, wie sie mit diesem Umstand zu Hause umgehen soll.

Infektionsgefahr für Angehörige steigt mit Rückkehr an die Schulen

„Auf der einen Seite wird es Zeit, dass die Kinder wieder zur Schule gehen“, so die 51-Jährige, „auf der anderen Seite ist es ein Risikofaktor für uns zu Hause, nicht zu wissen, ob sich die Schüler auch genau an die Hygienevorschriften in der Schule halten.“

Dazu komme die Frage, wie groß etwa die Infektionsgefahr im Bus ist, wo viele Hände die Griffe berühren. Diese Gedanken würden ihr momentan durch den Kopf gehen. In dem Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums zur schrittweisen Schulöffnung werden auch die Risikogruppen behandelt. Darin heißt es unter anderem, dass Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, auf eigenen Wunsch nach Vorlage eines ärztlichen Attestes im Homeoffice verbleiben.

Auch Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können weiterhin zu Hause bleiben und dort lernen. Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt.

Eigenständiges Lernen zu Hause bleibt eine Herausforderung

„Wenn einzelne dann jedoch wieder nicht zur Schule gehen, wenn auch aus gutem Grund, ist das natürlich eine ungleiche Lernsituation“, so die Mutter. Es sei ein immenser Unterschied, ob man zu Hause Aufgaben erledigt oder den Stoff im Unterricht erklärt bekommt. Eigenständiges Lernen und neue Themen behandeln sei ohne richtigen Schulunterricht nur eine halbe Sache. „Im Unterricht können Fragen gestellt werden, von zu Hause gestaltet sich das schwierig. Hier wird ja momentan schon das Übermitteln der erledigten Aufgaben über das schulinterne Intranet zum Abenteuer“, berichtet die 51-Jährige.

Die Aufgaben, die die Schüler momentan in Heimarbeit erledigen, sollen zwar nicht bewertet werden, später jedoch Tests und Lernzielkontrollen über den Schulstoff stattfinden. Klassenarbeiten sollen laut Erlass nicht geschrieben werden. „Ich befinde mich wirklich in einem Zwiespalt. Lasse ich meinen Sohn zur Schule, weiß ich nicht, ob meine Gesundheit dann vielleicht in Gefahr ist. Lasse ich meinen Sohn zu Hause, kann er jedoch nicht richtig lernen.“ Denn, so die Mutter weiter, Schuldisziplin zu Hause einzuhalten, könne man von einem pubertierenden Jugendlichen nicht wirklich erwarten.

Was macht das Kontaktverbot mit dem Klassenzusammenhalt?

Zudem hätten sich die Schüler bereits seit vielen Wochen nicht mehr gesehen. Blieben nun einzelne Schüler zu Hause, macht sie sich auch Sorgen um den Klassenzusammenhalt. Der schuleigene Hygieneplan sei laut Erlass auf die aktuellen Erfordernisse hin weiterzuentwickeln und mit den Schülern altersangemessen zu kommunizieren. Der Schulträger muss für ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen, für Seife, Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel und verstärkt für die Reinigung der Schule sorgen.

Um ein Gedränge in den Klassenräumen zu vermeiden und die Abstandsregeln besser einhalten zu können, sollten weitere „Lernräume“ von der Schule genutzt werden. Kreative Lösungen, die zum Beispiel Flure, Nebenräume, die Aula oder das Außengelände einbeziehen, seien hier ausdrücklich erwünscht.

„Ein Hochfahren auf Normalbetrieb mit regulärem Unterricht wird bis zu den Sommerferien jedoch realistisch betrachtet nicht möglich sein“, so der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne in dem Erlass des Kultusministeriums.