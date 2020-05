Schutzmaßnahmen gegen Coronavirus bleiben vorerst bestehen

Die derzeitige Entwicklung im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Covid-19 macht es mit dem Ziel der Verlangsamung der Ausbreitung erforderlich, dass bisherige Entscheidungen aufrecht erhalten bleiben. Das teilt Bürgermeister Harald Dietzmann mit. Darunter falle auch die noch immer andauernde Schließung sämtlicher öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen. Bereits angemeldete oder bestätigte Veranstaltungen können nicht stattfinden und werden abgesagt.

Betroffen davon sind die Turnhallen, das Lehrschwimmbecken, Dorfgemeinschaftseinrichtungen, sämtliche Veranstaltungsräumlichkeiten in den Ortschaften, Jugendräume und das Jugendcafé in Badenhausen, Sportheime und Sportplätze, öffentliche Kinderspielplätze, das Kultur- und Sportzentrum Eisdorf, Räume in ehemaligen Rathäusern oder Gemeindebüros, die Büchereien in Badenhausen und Gittelde, das Bergbaumuseum Schachtanlage „Knesebeck“ und auch die Heimatmuseen. Spielplätze und vergleichbare Anlagen auf Schulgrundstücken und auf Grundstücken von Kindergärten oder Kindertagesstätten dürfen nur während des Betriebs zu Zwecken der jeweiligen Einrichtung genutzt werden.

Vorgaben werden umgesetzt

Auf Nachfrage unserer Zeitung am Mittwoch teilte Bürgermeister Dietzmann weiterhin mit, dass diese Regelungen aktuell weiter bestehen. Möglichkeiten zur Lockerung der entsprechenden Anordnungen seitens des Landes Niedersachsen beziehungsweise des Göttinger Landkreises – dessen Verordnungen teils über die des Landes hinausgehen – werde man nachgehen.

Er wies jedoch darauf hin, dass die Öffnung etwa kleiner Museen eine Herausforderung sei und geprüft werden müsse, welche Einrichtungen im Betrieb den Maßnahmen gerecht werden können. Ebenso werde die Wiedereröffnung von Sportplätzen in Absprache mit den örtlichen Vereinen und im Rahmen der aktuellen Vorgaben erfolgen.

Auch die Notbetreuung in den Kindertagesstätten wird weiterhin auf das notwendige Maß beschränkt bleiben. Die Aufnahme in die Notbetreuung richtet sich im Einzelfall nach den individuellen Umständen des Kindes in der Familie und nach der Zugehörigkeit der Eltern zu bestimmten Berufsgruppen. Betroffene Eltern können sich an die Leitungen der Kindertagesstätten wenden. Für die weiterführenden Schulen bittet die Verwaltung, auf die Informationen des Landkreises Göttingen als Schulträger zurückzugreifen.

Die Osterfeuer wurden in diesem Jahr in allen Städten und Gemeinden des Landkreises Göttingen abgesagt. Laut Mitteilung des Landes könnten Brauchtumsfeuer zwar zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, dennoch bliebe dies weiterhin problematisch, so der Verwaltungschef. Denn bei allen größeren Veranstaltungen ist unverändert der Sicherheitsabstand der Besucher untereinander einzuhalten. Eine Entscheidung, ob und inwieweit überhaupt in diesem Jahr Osterfeuer nachgeholt werden können, sei noch nicht gefallen und bis auf weiteres ausgesetzt.

In jedem Fall dürften keine (weiteren) Brennmaterialien und insbesondere keine anderen Materialien, wie privater Baum- und Strauchschnitt, auf den Osterfeuerplätzen abgelagert werden. hn/feg

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Für Fragen zum Thema Corona hat der Landkreis Göttingen ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Rufnummer 0551/7075100 ist dieses täglich (auch am Wochenende) von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr erreichbar. Medizinische Beratung findet nicht statt, das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zum Hausarzt.