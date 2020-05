Viertklässler kehren an Grundschulen zurück – so war es

Am Montag hat für Schüler der vierten Klassen erstmals wieder der Unterricht in den Grundschulen begonnen. „Die Viertklässler sind sehr diszipliniert und vernünftig“, berichtet Iris Keller, Leiterin der Grundschule in Gittelde mit Außenstelle in Eisdorf, in einem Telefongespräch am Montagmittag. Die Eltern hätten ihre Kinder in vielen Fällen gut auf den neuen Schulalltag vorbereitet. Ihr sei jedoch auch aufgefallen, dass einige Schüler verunsichert und übervorsichtig gewesen seien. „Ich war ganz froh, als sich in der Frühstückspause etwas Leben gezeigt hat“, sagt sie.

Bereits im Vorlauf zum ersten Schultag hatte das Team der Grundschule alle Hände voll zu tun, um Vorkehrungen zu treffen und die Maßnahmen des Hygieneplans auf die beiden Gebäude zuzuschneiden. Neben den Notbetreuungen werden seit Montag in Eisdorf sechs und in Gittelde zweimal acht Schüler der vierten Klassen im Wechsel wieder unterrichtet.

Unterrichtet wird in Kleingruppen

Geplant seien tageweise Wechsel, wie Keller erklärt. Einige kommen montags, mittwochs und freitags, andere dafür dienstags und donnerstags. Bis Ende Mai/Anfang Juni sollen dann nach und nach die Klassen drei bis eins zurückkehren. Insgesamt besuchen die beiden Grundschulen 204 Schüler, die von 16 Lehrern unterrichtet werden.

Abstandslinien wurden jetzt in den Schulgebäuden gezogen, damit die Kinder nach den Pausen das Gebäude geordnet betreten können. Innerhalb wurden zudem Pfeile am Boden angebracht, denn Schüler und Lehrkräfte sollen immer auf der rechten Seite gehen. So war einer der ersten Punkte am Montag, die Schüler zu begrüßen und mit ihnen über die Hygienemaßnahmen zu sprechen. Dazu gehört neben dem gründlichen Händewaschen nach erstmaligen Betreten des Raumes, nach dem Toilettengang, vor dem Essen und nach Husten oder Niesen auch eine feste Sitzordnung in den Klassen, die nicht verändert wird.

Auch in den Klassenzimmern besteht die Abstandspflicht beim Sitzen. Nach 45 Minuten muss für mehrere Minuten mit vollständig offenen Fenstern gelüftet werden. In den Toilettenräumen dürfen sich maximal zwei Kinder gleichzeitig aufhalten. Auch gehören verstärkte Pausen- und Busaufsichten zu dem Plan.

Eine kleine Herausforderung stellen die Pausen dar, obwohl man von den Viertklässlern, die im Schnitt zehn Jahre alt sind, schon einiges erwarten könne, meint die Schulleiterin. So dürfen in den Pausen keine Kontaktspiele gespielt werden, wie Fangen oder Fußball. Zu zweit dürfen sich die Kinder Bälle zuwerfen und Tischtennis spielen. In den Sandkasten können maximal vier Kinder gleichzeitig, beim Klettern sollen es höchstens drei sein. Rutschen, Seilspringen, auf Körbe werfen und Slalom laufen sind jetzt Individualsportarten. Das tägliche Reinigen des Gebäudes von der Türklinke bis hin zum WC ist Pflicht.

Die Kinder würden sich mit den Vorschriften gut arrangieren, so Keller weiter. Trotzdem zeigen Situationen im Kleinen, dass an vieles gedacht werden muss: In ihrer ersten Stunde etwa habe ein Kind das Mathebuch vergessen. Im Normalfall heißt es dann: mit in das Buch des Sitznachbarn schauen. Doch eben das ist im Moment nicht möglich, Keller gab ihr Exemplar weiter, damit alle Kinder mitarbeiten konnten.

Schüler, die auch weiterhin Zuhause lernen, bekommen Aufgaben gestellt, die von den Eltern im 14-tägigen Rhythmus in der Schule abgeholt werden. Auch hier gelten die Auflagen, so Keller. Große Verunsicherung bestünde jedoch über die Verfügung des Landkreises Göttingen, die sie kritisch sieht. Darin heiße es unter anderem, dass das Tragen von Schutzmasken auf Schulgrundstücken und in Schulgebäuden außerhalb von Unterrichts- und Verwaltungsräumen vorgeschrieben sei.

Keller hinterfragt Maßnahmen

Das heißt im Fall der Gittelder Schule, dass auf dem Hof alle Maske tragen müssen. In den Unterrichtsräumen und im Sekretariat muss keine Maske getragen werden, dafür aber laut Landkreisverordnung wiederum in den Fluren und auf den WCs.

Keller hinterfragt, ob das damit verbundene ständige Auf- und Absetzen des Mundschutzes sich wirklich zum Vorteil der Hygiene erweise oder eher zum Nachteil. „Ganz ehrlich, da stoßen wir an unsere Grenzen“, sagt sie. Im Hygieneplan des Kultusministeriums steht über das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder einer textilen Barriere, dass diese in den Pausen getragen werden können. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Auf jeden Fall werde man dafür sorgen, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, so Keller weiter.

Auch die Kinder, die sich momentan bereits in der Notbetreuung befänden, würden sich vorbildlich und vernünftig verhalten. „Aber irgendwie wird ihnen unter diesen Bedingungen auch ein wenig das normale Kindsein genommen“, betont die Schulleiterin. hn/feg

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort